Россия нанесла удар по промышленному предприятию в Кривом Роге: есть ;thndf и раненые

Утром 12 сентября российские войска атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области. В городе зафиксировано попадание в промышленное предприятие.

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По меньшей мере один человек погиб, один пропал без вести, есть также раненые. Об атаке сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Что известно об атаке

Россия этой ночью атаковала Днепропетровскую область. Утром стало известно о последствиях атаки в Кривом Роге.

"Враг нанёс удар по промышленному предприятию в Кривом Роге", – написал Ганжа в 04:11 утра.

На момент сообщения было известно, что погиб как минимум один человек. Еще двое получили ранения.

До этого, вскоре после 3 часов ночи, глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул написал, что город подвергся обстрелу баллистическими ракетами с разных направлений.

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По состоянию на 07:40 Вилкул уточнил, что ночью по Кривому Рогу летели российские баллистические ракеты, а под утро противник задействовал ударные дроны.

"К сожалению, один человек погиб, ещё один числится пропавшим без вести. Трое человек пострадали. Двое мужчин – 54 и 58 лет – получили серьезные ранения, один в состоянии средней тяжести, один – "тяжелый" Доставлены в больницу, находятся в операционной, врачи оказывают им всю необходимую помощь", — написал он.

По словам Вилкула, в результате ударов повреждены промышленное предприятие, 5 многоквартирных домов, Центр медико-санитарной помощи, 3 учебных заведения, объекты бизнеса. На тот момент информация о последствиях еще уточнялась. Для ликвидации последствий задействованы все службы.

"Штаб помощи населению будет развернут с 08:00 в ближайшей школе, там же, где и в прошлый раз. Там можно подать заявления на материальную помощь от города, получить необходимые стройматериалы, коммунальные бригады также окажут помощь тем, кому это нужно. К сожалению, угроза повторных ударов сохраняется. Берегите себя", – добавил Вилкул.

В эту ночь пострадал и областной центр. В 2 часа ночи Ганжа сообщил, что в результате вражеской атаки вспыхнул пожар на промышленном предприятии в Днепре. Правда, там обошлось без пострадавших.

Уже после того, как глава Днепропетровской ОГА рассказал о последствиях ударов войск РФ по Кривому Рогу, в городе вновь раздались взрывы. Местные паблики писали, что в Кривом Роге было громко, в 05:47 и в 06:06.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью россияне нанесли удар дронами по частному сектору Запорожья. Сообщалось о двух раненых.

А 11 сентября оккупанты атаковали Днепр. Тогда пострадали 18 человек, были повреждены предприятие, жилые дома и гаражи.

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