В Одессе в результате атаки РФ произошел пожар в многоэтажке: пострадали 12 человек. Фото и видео

Утром 12 сентября российские войска нанесли удары по Одессе. Враг обстрелял жилой многоэтажный дом, здание получило повреждения, вспыхнул пожар.

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Пострадали как минимум 12 человек, среди них – ребенок. О последствиях атаки рассказал начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Что известно об ударе войск РФ по Одессе

О том, что россияне вновь нанесли удары по Одессе и вновь – по мирным жителям, Лысак сообщил в 05:47.

"Враг атаковал город. Поврежден многоэтажный жилой дом. Детали выясняем", – писал тогда чиновник.

По состоянию на 06:27 было известно о как минимум трех пострадавших, а к 06:51 их число увеличилось вдвое.

"Число пострадавших в поврежденном доме в Одессе возросло до шести. Всех доставили в городские больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте работают соответствующие службы. Развернуты оперативные штабы для оказания помощи людям", – отметил Лысак .

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По состоянию на 07:48 было известно уже о 12 пострадавших. На месте продолжалась ликвидация последствий удара.

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, среди 12 пострадавших есть ребенок.

По городу и области, по словам чиновника, враг наносил удары ракетами и дронами.

В Одессе россияне разрушили верхние этажи многоэтажного дома, взрывной волной также были повреждены соседние дома и газопровод низкого давления.

В Одессе были и другие удары. Так, по другому адресу повреждены еще три жилых дома, один из них полностью разрушен. Там также поврежден газопровод. Информации о пострадавших по состоянию на 8 часов утра не поступало.

Вскоре после атаки местные каналы опубликовали кадры с места вражеского удара. На них видны серьезные разрушения и пожар на верхних этажах жилого дома.

Вскоре после атаки местные каналы публиковали кадры с места вражеского удара. На них видны серьезные разрушения и пожар на верхних этажах жилого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, также ночью россияне нанесли удар по промышленному предприятию в Кривом Роге. По предварительным данным, один человек погиб, двое получили ранения.

Кроме того, оккупанты нанесли удар дронами по частному сектору Запорожья. В результате удара погибли два человека.

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