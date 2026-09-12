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В Одессе в результате атаки РФ произошел пожар в многоэтажке: пострадали 12 человек. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
1,7 т.
Россияне нанесли удар по многоэтажному дому в Одессе
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Утром 12 сентября российские войска нанесли удары по Одессе. Враг обстрелял жилой многоэтажный дом, здание получило повреждения, вспыхнул пожар.

Пострадали как минимум 12 человек, среди них – ребенок. О последствиях атаки рассказал начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Что известно об ударе войск РФ по Одессе

О том, что россияне вновь нанесли удары по Одессе и вновь – по мирным жителям, Лысак сообщил в 05:47.

"Враг атаковал город. Поврежден многоэтажный жилой дом. Детали выясняем", – писал тогда чиновник.

Россия нанесла удар по жилому многоэтажному дому

По состоянию на 06:27 было известно о как минимум трех пострадавших, а к 06:51 их число увеличилось вдвое.

"Число пострадавших в поврежденном доме в Одессе возросло до шести. Всех доставили в городские больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте работают соответствующие службы. Развернуты оперативные штабы для оказания помощи людям", – отметил Лысак .

По состоянию на 07:48 было известно уже о 12 пострадавших. На месте продолжалась ликвидация последствий удара.

Последствия удара по Одессе
Последствия удара по Одессе
Последствия удара по Одессе
Последствия удара по Одессе
Последствия удара по Одессе
Последствия удара по Одессе

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, среди 12 пострадавших есть ребенок.

По городу и области, по словам чиновника, враг наносил удары ракетами и дронами.

В Одессе россияне разрушили верхние этажи многоэтажного дома, взрывной волной также были повреждены соседние дома и газопровод низкого давления.

Последствия удара по Одессе
Последствия удара по Одессе
Последствия удара по Одессе
Последствия удара по Одессе
Последствия удара по Одессе

В Одессе были и другие удары. Так, по другому адресу повреждены еще три жилых дома, один из них полностью разрушен. Там также поврежден газопровод. Информации о пострадавших по состоянию на 8 часов утра не поступало.

Вскоре после атаки местные каналы опубликовали кадры с места вражеского удара. На них видны серьезные разрушения и пожар на верхних этажах жилого дома.

Вскоре после атаки местные каналы публиковали кадры с места вражеского удара. На них видны серьезные разрушения и пожар на верхних этажах жилого дома.

Последствия удара по Одессе
Последствия удара по Одессе
Последствия удара по Одессе
Последствия удара по Одессе

Как сообщал OBOZ.UA, также ночью россияне нанесли удар по промышленному предприятию в Кривом Роге. По предварительным данным, один человек погиб, двое получили ранения.

Кроме того, оккупанты нанесли удар дронами по частному сектору Запорожья. В результате удара погибли два человека.

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