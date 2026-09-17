Днем 17 сентября российские террористы атаковали FPV-дроном пассажирский автобус в Запорожье. В момент удара в салоне находились люди, пострадали пять украинцев.

Видео дня

Об этом сообщил и .о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин. Он также обнародовал видео с места происшествия.

Дрон попал непосредственно возле остановки

Российский FPV-дрон атаковал пассажирский автобус в Космическом районе города. В тот момент в салоне находились люди.

Как видно на кадрах, беспилотник ударил по маршрутке прямо возле остановки общественного транспорта, где также находились люди.

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Сначала чиновник сообщил о трех раненых. Медики на месте оказывали им необходимую помощь.

Впоследствии число пострадавших возросло до пяти. По состоянию на 17:40 все они были госпитализированы, один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Россияне атакуют гражданский транспорт

Семикин подчеркнул, что в результате атаки пострадали люди, которые ехали по своим делам. Он отметил, что россияне в очередной раз выбрали целью гражданское население, направив на этот раз дрон на пассажирский транспорт в центре города.

"Россияне в очередной раз выбрали не военную цель, а людей, которые просто ехали по своим делам", — написал глава ОГА.

Запорожье регулярно подвергается атакам российских беспилотников. Полиция области ранее сообщала о многочисленных случаях ударов FPV-дронами по гражданским автомобилям, жилым домам и другим объектам гражданской инфраструктуры в областном центре и населенных пунктах региона.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ночью 17 сентября российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Запорожью. В результате атаки в областном центре пострадали трое мирных жителей.

Утром 15 сентября российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. В результате удара погиб сотрудник "Запорожьеоблэнерго", ещё четверо человек получили тяжёлые ранения.

В ночь на 12 сентября российские войска в третий раз за последний месяц атаковали "Запорожсталь" баллистическими ракетами. Четыре ракеты попали в производственную площадку предприятия, которое после предыдущих ударов 11 и 27 августа до сих пор не возобновило производство.

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