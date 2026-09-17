Россия осуществила очередной масштабный обстрел, который наглядно подчеркивает тупиковость сложившейся ситуации.

Видео дня

1. В Харькове Россия в очередной раз атаковала неработающий "Эпицентр". Чтобы что? Загадка.

Утром в Волчанской громаде россияне фпв-дроном убили человека. Ночью разрушили вокзал в Берестине (экс-Красноград).

В сети уже есть видео, как фпв-дрон на оптоволокне летает над перекрестком в Дергачах и бьет в нескольких метрах от остановки, где стоят люди, и гражданских легковушек. Ноль военных целей, осознанное военное преступление.

До этого несколько дней бомбили Изюм.

Перечислять все удары по Киеву, Одессе, Одесской области, Запорожью и другим регионам не буду – информации достаточно. Россияне умышленно атакуют гражданские объекты и откровенно терроризируют население.

Причина?

Проиллюстрирую сегодняшней цитатой генерала Андрея Билецкого по "Укринформу": "У росіян був задум на Донецькому напрямку – це охоплення так званих міст-фортець з півночі і півдня. З півдня це було охоплення через Добропілля, а з півночі – через оцей виступ, який зараз зрізається, на місто Святогірськ воно йшло і далі... до населеного пункту Барвінкове, де дві ці клішні російської армії – добропільська з півдня і святогірська з півночі – повинні були замкнутися".

Главные истории дня

Інфільтрацію росіян поблизу Добропілля зупинили минулого року, нині ситуація там залишається складною, але контрольованою.

"Північна ж клішня фактично розгромлена і знищена". Білецький наголосив, що тепер критично важливо "паралізуючи логістику, паралізуючи тили, не давати можливість росіянам відновити цей наступ".

"Тоді їм доведеться штурмувати Слов’янсько-Краматорську, Дружківсько-Костянтинівську агломерацію в лоб. А штурмувати в лоб ці міста – це значно болісніше і затратніше для них діло, ніж пробувати їх охопити і фактично... взяти без бою".

Сравните с моим предыдущим постом. Почти дословно.

Ибо все максимально очевидно: планы россиян на фронте сорваны, маячит перспектива многомесячной изнурительной кампании, которая даже при высоких ценах на нефть будет разрушительной для российской экономики. Т.к. россиянам срочно нужны астрономические вливания недорогих денег и полноценный доступ к технологиям, которых нет у Китая.

Признать эту реальность Кремль сейчас не может, после "выборов" последуют какие-то решения. Что россияне могут – осуществлять государственный террор, ломать украинскую экономику, разрушать страну.

2. Несмотря на то, что россияне вкладываются в борьбу с нашими дронами, приемлемо защититься у них не получается. О чем свидетельствует спектр и география пораженных целей.

Ярославль – один из крупнейших НПЗ.

Ростов – аэродром (минус три транспортных самолета и три вертолета).

Чуть ранее: Брянск – две пусковых С-400. Таганрог – авиаремонтный завод. Славянск-на-Кубани – пара резервуаров на НПЗ…

Если посмотреть весенние прогнозы, то за исключением позитивного эффекта от иранской кампании Трампа, весь линейно предсказуемый негатив в России сбывается. Проблемы не снимаются – накапливаются, решения откладываются. Долгосрочно рассчитывать на помощь войны в Персидском заливе россияне не могут.

Ставка на изменение политики европейцев может сработать, но значимый эффект будет не раньше лета – следующей осени.

А за год многое произойдет.

3. Закон имени Линдси Грэма, который Трампу еще предстоит подписать – это позитивный сигнал. Даже крайние скептики и лоялисты Кремля уже публично отмечают: если он и не будет подписан или как-то навредит США, то России добра точно не принесет. Учитывая импульсивность американского лидера, третьи страны будут закладывать дополнительные риски, что неизбежно превратится в издержки России.

Данный закон у нас воспринимают как меру против Китая и Индии. Однако в зоне наибольшего риска также Турция и Беларусь…

Цену войны для Украины и России сравнить нельзя – она просто разного качества. Но "успехи" Путина таковы, что в РФ начинают произносить ранее отсутствующее слово "дестабилизация" как описание среднесрочной перспективы. А это уже не об Украине. Это об их шкурах.