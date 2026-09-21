"Всех готовят только воевать": Россия пустила в ход новые "сюрпризы" для детей на оккупированной территории Украины

На временно оккупированной части Украины российские захватчики начали новый виток милитаризации детей. Страна-агрессор не просто держит под контролем процесс их обучения, но и наращивает темпы подготовки будущих солдат.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Дети под прицелом

Новый учебный год в оккупации принес ряд новшеств. И в первую очередь это касается начальной военной подготовки. Министерство просвещения РФ увеличило количество часов на НВП и теперь на нее отводится 50% от курса "Основы безопасности и защиты Родины".

Учиться военному делу дети будут с 8 класса. То есть, 13-14-летних подростков уже начинают серьезно "натаскивать" на войну. Отметим, что курс обязательный, отказаться от него невозможно.

Российские оккупанты радостно отреагировали на нововведение. Правда, некоторые остались недовольными "недостаточно насыщенной" программой. Среди них, например, диверсионно-штурмовая разведывательная группа "Русич", основателем которой является неонацист и военный преступник Алексей Мильчаков.

Главные истории дня

На одном из ресурсов группы опубликовали развернутый пост, в котором расписали, что же нужно добавить в подготовку школьников. А это, по мнению оккупантов, 10 часов огневой подготовки (минимум по 700 патронов для АК на каждого стрелка); 10 часов инженерно-саперной подготовки; 17 часов тактической подготовки; 15 часов медицины; 3 часа связи; 5 часов типографии и ориентирования; 8 часов управления БПЛА.

И цинично открыли настоящую цель НВП в российских школах: "…Родине, в случае потенциальных обострений, нужен мобилизационный резерв, обученный за нее убивать (а не умирать)".

На самом деле Россия с самого начала оккупации начала готовить этот резерв из украинских детей – причем именно для войны против Украины. Первым делом завозили на ВОТ российских учителей, вторым шагом стало привлечение "ветеранов" и действующих военнослужащих РОВ к "патриотическому воспитанию" школьников на оккупированной части Украины. И, к сожалению, этот процесс набирает обороты.

Помимо усиленной НВП, в школах с 7 сентября Минпросвет РФ запустил обновленный курс "Разговоры о важном". Программа содержит 28 тем. Для учащихся 6-11 классов и студентов первого курса заведений профессионального образования предусмотрены фильмы о российских правителях, военных и так называемых "героях СВО".

Назад в прошлое

Не забывают захватчики и о "важном наследии". Например, в мариупольской школе №41 провели мероприятие "Мариуполь освобожденный", посвященный советской дате 10 сентября 1943 года.

"Советские исторические сюжеты и современная российская военная пропаганда совмещаются в единой модели "патриотического воспитания", – говорят в Центре изучения оккупации.

Тем временем в оккупированном Мелитополе коммунисты и вовсе разукрасили детскую площадку в символы СССР.

А на территории открывшейся в 2024 году в Мелитополе российской школы №5 додумались установить бронзовый бюст пионера-разведчика Володи Дубинина.

И такая вакханалия происходит везде в оккупации.

Еще одним приветом из прошлого оказались нововведения в школах оккупированного Донецка. Там и вовсе решили составить список... запрещенных песен. Отметим, не то что не украинских, а просто завирусившихся в социальных сетях.

Соответствующее объявление появилось, например, в школе №42.

"Это уже было. Сегодня слушаешь джаз,а завтра родину продашь!", – написал местный житель под постом с этим фото в одном из донецких Telegram-каналов.

Кто не в курсе, о джазе – это знаменитое советское крылатое выражение, которое осуждало увлечение западной культурой и музыкой. Фраза возникла в СССР в период холодной войны и борьбы с "низкопоклонством перед Западом". Власти считали джаз идеологически чуждым советскому человеку. Со временем из серьезного партийного лозунга фраза превратилась в ироничную шутку о любых безобидных увлечениях.

Как рассказала OBOZ.UА жительница оккупированного Донецка, "закручивание гаек" ощущается все сильнее.

"Сначала запретили все украинское, теперь пошли дальше. Что нельзя петь, что обсуждать... С малых лет в школах приучают к абсолютно безобразным запретам. Всем адекватным людям понятно, что Россия готовит детей только воевать. Именно на этом сконцентрированы сейчас все учебные заведения. Это страшно", – говорит дончанка.

Точное количество украинских детей, которые на сегодняшний день находятся на ВОТ, неизвестно. Однако по данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, более 1 миллиона 600 тысяч детей проживали на территории, которая сейчас находится под оккупацией. В 2022 году россияне заявляли о более 700 тысячах "зарегистрированных в РФ" украинских детях.