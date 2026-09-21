Силы обороны разрушили мосты возле Пологов, которые оккупанты использовали для наступления на Орехов. Видео

Силы обороны Украины нанесли серию авиаударов по логистической инфраструктуре российских войск на Гуляйпольском направлении. В результате операции вблизи временно оккупированных Пологов враг потерял важные мостовые переправы, что существенно затруднило его снабжение на этом участке фронта.

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Об этом в Facebook сообщили в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ. Они также обнародовали соответствующие кадры поражения вражеских объектов.

Силы обороны нанесли удар по логистике оккупантов

В районе населенного пункта Пологи украинские военные разрушили мосты, которые оккупанты использовали для перемещения личного состава, тяжелой техники и боеприпасов для обеспечения наступательных действий в направлении Орехова.

В результате ударов логистика противника на этом участке фронта существенно затруднилась. Возможности российских подразделений по переброске сил и материально-техническому обеспечению были ограничены.

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Снижение логистических возможностей на маршрутах, по которым российские войска перемещали крупногабаритную технику, вынудило противника активнее использовать мототехнику. Такие группы более уязвимы для украинских средств поражения.

Напомним, на Гуляйпольском направлении российские войска изменили тактику наступления и стали чаще использовать небольшие штурмовые группы при поддержке мототехники. Украинские силы контролируют логистику противника и поражают личный состав и технику еще на маршрутах выдвижения.

Как писал OBOZ.UA, российские войска на Гуляйпольском направлении продолжают попытки продвижения в сторону Орехова. Силы обороны блокируют попытки оккупантов расширить зону контроля.

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