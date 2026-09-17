"Враг отказался от наступательных действий по широкому фронту": в ВСУ фиксируют относительное затишье на Гуляйпольском направлении

На Гуляйпольском направлении количество российских штурмов по сравнению с маем–июлем сократилось вдвое: с 20–30 до примерно 10 в сутки. Российские войска отказались от наступательных действий по широкому фронту и преимущественно задействуют небольшие штурмовые группы, которые периодически действуют при поддержке мототехники.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Группировки войск (сил) "Юг" Анастасия Шевченко в комментарии Укринформу. По её словам, в целом оперативная обстановка в зоне ответственности группировки остаётся без существенных изменений, аинтенсивность боевых действий — на низком уровне.

Россия изменила тактику наступления

Шевченко отметила, что еще в мае-июле на отдельных участках Гуляйпольского направления российские войска совершали по 20–30 штурмов в сутки, тогда как сейчас их количество сократилось примерно до 10 атак.

"Действительно, по сравнению даже с маем–июлем количество вражеских штурмов в день на отдельных направлениях, например на Гуляйпольском, уменьшилось с 20–30 в сутки до 10", — сказала пресс-секретарь.

По её словам, российские войска отказались от попыток наступать широким фронтом и перешли к использованию небольших штурмовых групп.

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Отдельно Шевченко объяснила смену подхода тем, что украинские Силы беспилотных систем контролируют российскую логистику, своевременно выявляют личный состав и технику и поражают их преимущественно еще на маршрутах выдвижения.

"От применения техники враг отказался, ведь наши силы беспилотных систем контролируют его логистику, своевременно обнаруживают личный состав и технику и поражают их в основном еще на маршрутах выдвижения", — пояснила Шевченко.

За сутки произошло 13 боевых столкновений

Несмотря на общее снижение интенсивности, российские войска продолжают периодически проводить штурмы на Гуляйпольском направлении. Часть атак они осуществляют небольшими группами при поддержке мототехники, однако, по словам пресс-секретаря, успеха у российских военных нет.

За прошедшие сутки в зоне операций Группировки войск (сил) "Юг" зафиксировано 13 боевых столкновений. Наиболее активным остается именно Гуляйпольское направление.

Российские войска предприняли 10 попыток продвинуться в районе Горкого, а также в направлениях Косовцево, Рождественки и Чаривного.

В ближайшее время изменений ситуации не ожидается

Шевченко отметила, что в настоящее время нет оснований ожидать в ближайшее время изменения характера боевых действий на южных направлениях.

В то же время сокращение количества штурмов не означает прекращения наступательных действий: российские войска продолжают предпринимать попытки продвижения, однако применяют иную тактику — небольшие штурмовые группы вместо широкомасштабных атак с привлечением значительного количества техники.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба, в течение 16 сентября российские войска совершили 208 атак на позиции Сил обороны Украины. Больше всего штурмов зафиксировали на Покровском и Константиновском направлениях – там украинские защитники отразили 27 и 22 атаки противника соответственно. На Ореховском и Приднепровском направлениях штурмовых действий со стороны противника не было.

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