На фронте произошло 225 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Ситуация на фронте остается напряженной: в течение 14 сентября российские войска совершили 225 атак на позиции Сил обороны Украины. Больше всего атак было зафиксировано на Константиновском направлении — там украинские защитники отразили 27 атак противника.

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В то же время оккупанты активно штурмовали позиции украинских военных на Покровском направлении, где произошло 22 атаки, а также на Купянском – восемь. Подробности о ситуации на фронте привел Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 22:00.

Сводка за 14 сентября по состоянию на 22:00

Противник нанёс 55 авиационных ударов с применением 190 управляемых авиационных бомб. Кроме того, российские войска задействовали для ударов 6183 дрона-камикадзе и осуществили 1724 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов. Всего с начала суток произошло 225 боевых столкновений.

Северо-Слобожанское и Курское направления

С начала суток зафиксированы две штурмовые операции противника. Враг нанёс один авиаудар с применением одной управляемой авиабомбы и осуществил 50 обстрелов позиций украинских военных и населённых пунктов.

Главные истории дня

Южно-Слобожанское направление

Российские войска трижды атаковали позиции Сил обороны в направлении Казачьей Лопани, Лимана и Обуховки.

Купянское направление

Враг восемь раз пытался улучшить свои позиции, проводя штурмовые действия в направлении Радьковки, Тищенковки, Моначиновки и Киндрашовки. Пять атак продолжаются.

Лиманское направление

Силы обороны отразили шесть попыток оккупантов продвинуться в районах Новоегоровки, Новоселовки, Дробишевого, Лимана и Ямполя.

Славянское направление

Украинские защитники отразили семь попыток противника продвинуться в районах Озерного, Кривой Луки и Николаевки. Два боевых столкновения продолжаются.

Краматорское направление

Российские войска не проводили штурмовых действий.

Константиновское направление

Силы обороны отразили 27 вражеских штурмов в районе Константиновки и в направлении Новоселовки, Ильиновки, Долгой Балки, Русиного Яра, Торецкого, Вольного и Степов. Две атаки продолжаются.

Покровское направление

Враг совершил 22 атаки в направлении Ганновки, Белицкого, Доброполья, Светлого, Матяшевого, Сергеевки, Удачного, Молодецкого и Новоподогороднего. Одна штурмовая операция еще продолжается.

По предварительным подсчётам, на этом направлении ликвидировано 62 оккупантов, ещё 15 ранены. Уничтожено шесть единиц автомобильной техники, специальное средство, два пункта управления БПЛА, склад горюче-смазочных материалов и 36 укрытий личного состава.

Также повреждено пять единиц автомобильной техники, девять пунктов управления БПЛА и 123 укрытия личного состава. Кроме того, уничтожено или подавлено 298 беспилотников различных типов.

Александровское направление

Штурмовых действий противник не проводил.

Гуляйпольское направление

Силы обороны отразили пять атак противника в районе Рождеванки, Доброполья и Чаривного. Один из этих штурмов продолжается.

Ореховское направление

Российские войска пытались продвинуться в направлении Щербаков и Степногорска.

Приднепровское направление

Оккупанты не проводили наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним, российские войска около недели пытаются найти слабые места в обороне украинских защитников в Вовчанской общине в Харьковской области. Оккупанты усилили атаки на позиции Сил обороны и, вероятно, готовятся к дальнейшему продвижению на этом участке фронта.

Как писал OBOZ.UA, на Константиновском направлении российские войска пытаются воспользоваться благоприятными условиями для продвижения. Оккупанты выдвигают небольшие пехотные группы, которые ищут слабые места в украинской обороне.

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