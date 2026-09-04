Оккупанты пытаются "прощупать" украинскую оборону в Харьковской области: в ДСПУ рассказали о ситуации. Карта

Российские войска уже около недели пытаются "прощупать" слабые места в обороне украинских защитников в Вовчанской общине (Харьковская область). Оккупанты интенсивно атакуют позиции наших бойцов и, возможно, готовятся к дальнейшему продвижению.

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Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Он добавил, что во время попыток инфильтрации захватчики несут значительные потери.

Враг пытается расширить зону контроля

"Сейчас, возможно, уже около недели, противник именно в пределах Волчанской общины пытается прощупывать нашу оборону, пытается атаковать позиции украинских защитников", – подчеркнул пресс-секретарь ГПСУ.

По его словам, в последнее время оккупанты активизировались также в пределах Вильхуватской общины, вероятно, чтобы подготовить условия для дальнейшего продвижения и расширения зоны контроля.

В то же время на Волчанском направлении, подчеркнул Демченко, российские силы сохраняют активность еще с начала года, в частности в направлении Дигтярного. Несмотря на длительные попытки атаковать украинские позиции, существенного продвижения оккупантам достичь не удалось.

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Российские штурмы приводят к значительным потерям

Противник имеет преимущество в силах и средствах и перед пехотными штурмами активно применяет артиллерию и другие средства поражения, однако такие действия не позволяют ему избежать значительных потерь. Среди оккупантов есть погибшие и раненые, а часть военнослужащих попадает в плен.

"Наши воины делают всё возможное, чтобы на территории России уничтожать и логистику, и те средства поражения, которые противник использует для обстрела нашей территории", – подытожил представитель ГПСУ.

Напомним, Силы обороны опровергли заявления российского минобороны и группировки войск "Север" о якобы захвате ряда населенных пунктов в Харьковской области и "смыкании Волчанского котла". Наши защитники назвали эти утверждения очередной информационной кампанией пропаганды РФ.

Как писал OBOZ.UA, в конце августа в ГПСУ сообщали о высокой активности российских войск на Волчанском направлении. Оккупанты пытались продвигаться и закрепляться на позициях украинских военных, используя небольшие штурмовые группы при поддержке авиации, дронов и артиллерии.

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