«Кто умнее, тот сдается в плен»: в ВСУ отреагировали на российские заявления о «Волчанском котле»

Силы обороны Украины опровергли заявления российского Минобороны и группировки войск "Север" о якобы захвате ряда населенных пунктов в Харьковской области и "замыкании Волчанского котла". Украинские военные назвали эти утверждения очередной информационной кампанией кремлевской пропаганды.

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Об этом в Facebook заявил 16-й армейский корпус Сил обороны Украины. Там подчеркнули, что за последние шесть месяцев в полосе обороны подразделения потерь позиций не допущено. Украинские подразделения не только сдерживают атаки врага, но и восстановили позиции в районах Милового и Одрадного.

Россия заявила о "Волчанском котле"

Российское Минобороны и группировка войск "Север" заявили о якобы захвате Васильевки, Довжанки, Благодатного и Слизневого, а также о "замыкании Волчанского котла". В корпусе отметили, что таким образом российская пропаганда пытается создать для своей аудитории картину "победы".

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Представители 16-го армейского корпуса связали это с внутриполитической ситуацией в России — в частности, с подготовкой к выборам в Госдуму, усугубляющимся энергетическим кризисом и разговорами о возможной мобилизации. По замыслу российской пропаганды, тезис о якобы успешном наступлении должен отвлекать население от проблем внутри РФ.

Что происходит на самом деле

Российские войска в настоящее время пытаются проникать вглубь украинских оборонительных позиций небольшими пехотными группами. Украинские военные утверждают, что такие группы своевременно выявляют и наносят по ним огневой удар.

"Кто умнее, тот принимает правильное решение и сдается в плен, а остальные — уничтожаются", — отметили в корпусе.

За последнюю неделю российские войска потеряли 154 военнослужащих убитыми и еще 124 ранеными. Кроме того, украинские защитники уничтожили одну РСЗО, четыре пушки, 17 единиц специальной и 43 единицы автомобильной техники.

В 16-м армейском корпусе подытожили, что российские утверждения о "Волчанском котле" в конечном итоге окажутся в одном ряду с предыдущими заявлениями российской пропаганды о "контроле над Купянском" и "освобождении Святогорска".

Напомним, 26 августа в ГПСУ сообщали о высокой активности российских войск на Волчанском направлении. Оккупанты пытались продвигаться и закрепляться на позициях украинских военных, используя небольшие штурмовые группы при поддержке авиации, дронов и артиллерии.

Как писал OBOZ.UA, российские власти уже не впервые заявляют о несуществующих "победах" на фронте. В частности, даже российские Z-блогеры опровергли слова Владимира Путина о якобы "освобождении" Святогорска, назвав его заявление ложью.

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