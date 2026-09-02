"Это просто ложь": Путин заявил об "освобождении" Святогорска, возмутились даже Z-блогеры

Российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы захвате российскими войсками Святогорска в Донецкой области. При этом даже Z-блогеры возмутились этим заявлением и назвали его ложью.

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Об этом сообщил в Telegram украинский журналист Денис Казанский. Он опубликовал фрагмент выступления Путина и с иронией прокомментировал реакцию российских Z-каналов: "Снова верховного дезинформируют! Ну что за гады такие…".

Что заявил Путин

Во время выступления о вымышленных успехах армии РФ Путин утверждал, что под контроль оккупантов якобы перешли 14 населенных пунктов. Среди них он назвал Казачью Лопань в Харьковской области и Святогорск в Донецкой области.

Заявление диктатора впоследствии вызвало резкую реакцию даже среди сторонников Кремля.

Главные истории дня

Один из российских Z-каналов прямо заявил, что Святогорск не был "освобождён". Авторы публикации назвали слова Путина "простой ложью" и заявили, что уровень дезинформированности российского президента является критическим.

РФ уже не впервые объявляет о несуществующих "победах"

Напомним, в августе российские военные заявили о якобы захвате Новоконстантиновки в Сумской области. Однако это не соответствовало действительности: населенный пункт оставался под контролем Сил обороны Украины, а бои на этом направлении продолжались.

В Силах обороны призвали доверять только официальным сообщениям Генерального штаба ВСУ и не ориентироваться на заявления российской пропаганды.

Как писал OBOZ.UA, Владимир Путин во время совещания с военным руководством заявил о якобы значительных успехах армии РФ в Украине. В частности, он утверждал, что российские войска полностью захватили Луганскую область и активно продвигаются по нескольким направлениям. В то же время аналитики назвали эти утверждения преувеличенными, отметив, что реальная ситуация на фронте отличается от заявлений Кремля.

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