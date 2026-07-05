Путин во время показательного совещания с военными РФ заявил о "значительных успехах" в Украине: в ISW разоблачили ложь диктатора

Российский диктатор Владимир Путин провел показательное совещание с военным руководством, на котором заявил о якобы значительных успехах в Украине. Глава Кремля утверждал, что военнослужащие РФ полностью захватили Луганскую область и активно продвигаются по нескольким другим направлениям.

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Однако, по мнению аналитиков, его тезисы явно преувеличены, ведь ситуация на поле боя выглядит совсем иначе. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

В Кремле значительно завысили масштабы продвижения оккупантов

Как отмечается, 3 июля вечером Путин провел совещание с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, командующими группировками войск и другими военными руководителями. Во время встречи он в очередной раз заявил о якобы полном захвате Луганской области и продолжении наступления российских войск вдоль всей линии фронта.

Также Путин и Герасимов озвучили данные о якобы захваченных с начала года населенных пунктах и территориях, при этом утверждая, что наибольшие темпы продвижения сейчас фиксируются на Сумском, Харьковском, Александровском и Гуляйпольском направлениях.

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Путин заявил, что с начала 2026 года российские войска якобы захватили 133 населенных пункта и более 3 тысяч квадратных километров территории.

В свою очередь начальник Генштаба РФ утверждал, что только в июне оккупационные войска якобы взяли под контроль 29 населенных пунктов и 636 квадратных километров. Другие российские командующие также сообщали о якобы успешном продвижении своих подразделений на различных участках фронта в Украине.

"ISW получила лишь доказательства, позволяющие оценить, что с начала 2026 года российские войска захватили или проникли в 64 населенных пункта и захватили или проникли на территорию примерно 621,7 квадратных километров по всему театру военных действий, а также что в июне 2026 года российские войска захватили или проникли в 20 населённых пунктов и захватили или проникли на территорию площадью примерно 30,42 квадратных километров на театре военных действий. Эти цифры включают населенные пункты, в которые российские войска проникли лишь частично, но даже учет частично инфильтрированных населенных пунктов не соответствует сфабрикованной Путиным реальности", – подчеркнули аналитики.

Они убеждены, что российские командиры во время докладов Кремлю существенно преувеличивали успехи своих войск, что свидетельствует о значительном разрыве между официальными отчетами и реальной ситуацией на фронте.

В частности, они утверждали, что российские войска якобы находятся в 10 км от северных окраин Сум, в 22 км от Сиверска, в 8 км от Славянска, вошли в Доброполье и Ганновку, а также находятся всего в 9 км от южных окраин Запорожья.

В то же время в ISW подчеркнули, что имеющиеся доказательства свидетельствуют о значительно меньших темпах продвижения оккупационных войск, ведь, по оценкам, россияне находятся примерно в 17 км от Сум, в 19 км от Славянска, в 7 км от Доброполья и примерно в 21 км от Запорожья.

Кремль пытается создать иллюзию неизбежной победы

Кроме того, после совещания 3–4 июля Путин, российское военное командование и Минобороны РФ распространили ряд заявлений о якобы захвате других населенных пунктов вдоль линии фронта, с целью перегрузить информационное пространство большим количеством сообщений, чтобы затруднить их проверку и опровержение.

"Преувеличенные заявления Путина и российского военного командования о действиях России на поле боя являются частью продолжающегося российского нарратива о когнитивной войне, который стремится изобразить победу России в Украине как неизбежную, а украинские линии фронта – как разрушающиеся", – отмечается в материале.

Кроме того, по мнению аналитиков, во время совещания Путин и российское военное командование безосновательно заявили о якобы захвате Константиновки и начале разрушения украинской линии обороны вдоль так называемого фортификационного пояса в Донецкой области.

В то же время, по предварительным оценкам ISW, в июне 2026 года российские войска теряли в среднем около 1298 военнослужащих на каждый квадратный километр захваченной или занятой территории Донецкой области. Аналитики подсчитали, что при сохранении таких темпов для оккупации оставшихся 5065,17 квадратных километров области Россия могла бы потерять более 6,5 миллиона военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW отмечали, что российский диктатор продолжает рассказывать о "феноменальных" успехах своей армии, тогда как на самом деле ситуация на фронте кардинально расходится с реальными фактами. Военное командование, вероятно, систематически дезинформирует лидера Кремля, создавая у него ложную картину происходящего и преувеличивая успехи своей армии.

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