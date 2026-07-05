Угроза нападения на Польшу: насколько реальны сценарии, способна ли Россия "проверить НАТО на прочность" и при чем тут Украина

Информационное пространство Польши всколыхнула статья издания The Telegraph о том, что Вашингтон неоднократно предупреждал Варшаву о растущих рисках вторжения в страну российских войск. Причем американская сторона говорила о целом ряде возможных сценариев. О каких именно и насколько они реальні – давайте разберемся.

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Подробнее о ситуации – в новом материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Поляки на некоторое время отвлеклись "украинским вопросом", который активно подживляют местные популисты, и сосредоточились на апокалиптической заметке The Telegraph.

Согласно опубликованному материалу, у российского командования есть несколько сценариев ограниченного вторжения в Польшу, среди которых:

– налеты дронами-камикадзе или дронами-приманками (под оправданием сбоя навигации);

– заход ограниченного контингента с территории Беларуси либо Калининградской области РФ в приграничные воеводства Польши (под оправданием, опять-таки, ошибки навигации – мол, "потерялись").

Целью таких провокаций может стать подрыв доверия к НАТО и попытка повлиять на поддержку Украины, а Польша, по мнению неких источников The Telegraph, для этого рассматривается как наиболее удобная страна – в отличие, почему то, от стран Балтии.

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Откровенно говоря, статья с одной стороны освещает проблему, которая и вправду нависла абсолютно над всеми странами, граничащими с Россией – угрозу вторжения, а с другой – описываемые сценарии и цели России звучат, мягко говоря, неправдоподобно. И вот почему.

Польша – неудобная страна для запугивания НАТО

Я не понимаю, что могло авторов этого материала или тех источников которые передавали журналистам The Telegraph эту информацию, натолкнуть на мысль, что Польша – удобная страна для проведения подобных провокаций. И что такими действиями будет подорвано доверие к НАТО.

Дело в том, что в обоих описываемых сценариях говорится об ограниченном контингенте или ограниченном налете, которые будут носить гибридное оправдание – "ошибку навигации". То есть, по итогу Россия должна будет имитировать на дипломатической арене признание ошибки и, возможно, даже принесет извинения.

В свою очередь, если будет идти речь об "ошибке навигации", ограниченный контингент не должен вести боевые действия, а зайти на территорию Польши, углубиться и заявить, что они "потерялись". Проще говоря, зачем стрелять и все равнять с землей, если вы "потерялись"?

И при таких сценариях НАТО на прочность явно не проверят, ведь они не подразумевают задействование 5-й статьи Североатлантического договора о коллективной обороне, максимум – активизируют 4-ю статью с повышением мер безопасности по всей границе с РФ.

Но если такой сценарий будет сопровождаться боестолкновениями, то это уже явно будет не "потерялись", а ограниченный контингент будет ликвидирован либо взят в плен польской армией, которая на сегодняшний день является одной из сильнейших в ЕС по боеготовности.

Таким образом, ограниченный контингент не достигнет сколь-нибудь значимых целей, а просто отправится в суицидальную миссию.

Но если речь идет не о провокации, а полноценном вторжении, целью которого может стать прорыв Сувалкского коридора? И тут возникает не меньше проблем для РФ.

Если рассматривать площадку для вторжения в виде Калининградской области РФ, то здесь размещено около 30 тысяч российских военных, главной ударной силой является 11-й армейский корпус. Но непосредственно сухопутных войск – до 18 тысяч личного состава.

Проведение сухопутной общевойсковой наступательной операции таким количеством сил и средств против страны с двухсоттысячной армией – самоубийственная миссия, обреченная на провал. Накопление же в Калининградской области оперативно-тактической группировки войск численностью хотя бы 40 тысяч для проведения подобной операции не пойдет незаметно и будет привлекать к себе максимум внимания сложными логистическими процессами с переброской в регион дополнительных сил и средств.

Аналогично и если рассматривать размещение российской оперативно-тактической группировки войск на территории Беларуси – необходимо накопление и концентрация сил средств количественно не менее 40-50 тыс. л/с. И незаметно это провести и организовать невозможно.

Даже если оперативное развертывание пройдет идеально и займет не более пары-тройки недель, этому процессу будет уделено внимание как разведок НАТО, так и Украины, которая сразу же расценит это накопление как потенциальную угрозу повторного вторжения в нашу страну с территории РБ.

В целом для прорыва Сувалкского коррида вполне логичным и рациональным (с позиции противника) был бы одновременный удар с Калининградской области и из Беларуси вдоль трасс 65-655 для калининградской группы войск и 664 – 662 для беларусской ГВ. Но фактора внезапности такие действия не будут иметь, а эффективность прорыва и достижение поставленных целей весьма сомнительны.

Цели и задачи

Проверка НАТО на прочность, которая может привести к прямой войне с альянсом, звучит как крайне надуманное оправдание тому, к чему Россия в действительности готовилась с 2022 года. Война с НАТО входила в планы Москвы сразу после молниеносного и победоносного захвата Украины, но провал вторжения и затяжная война сорвали их.

Вторжение России (по сути проигрывающей войну в Украине) в одну из стран НАТО и те разрушения, которые она приносит, должно будет по задумке командования РОВ ввергнуть европейцев в шок и создать панический эффект – чем воспользуется Москва и предложит "остановиться" там, где она находится и все прекратить в обмен на отказ поддержки Киева.

Спасательным кругом для России видится запугивание и шантаж ЕС. То есть, тут не эфемерные цели и задачи в виде проверки НАТО на прочность, а последний шанс для России оставить Украину один на один со своей военной машиной.

С другой стороны, создать шоковый и панический эффект нападением на Польшу, которая будет с первых же дней сопротивляться всем своим немалым потенциалом, будет невозможно. Такие сценарии уместны против небольших стран, армии которых не имеют возможности держать долгосрочную оборону, а территории могут быть быстро захвачены. И именно страны Балтии в этом вопросы наиболее уязвимы, особенно Эстония.

Если рассматривать все гипотетические площадки для проведения именно такого формата интервенции, то Польша или Финляндия наименее удобные страны, а вот Эстония – самая уязвимая. Это не означает, что для Польши рисков нет, отнюдь, но риски для Эстонии именно максимальные.

Но у многих возникнет вопрос: а есть ли у России вообще силы и средства для такой войны с НАТО – с учетом ее истощения в украинской мясорубке? Ответ – да, есть.

Силы и средства для войны с НАТО

Россия в войне против Украины понесла одни из самых тяжелых потерь – как в людском ресурсе, так и в технике – со времен Второй мировой. Но у РФ сейчас танков и ББМ больше, чем было в 2022 году накануне вторжения в Украину. Парадокс? Ничего подобного.

В России сейчас практически полностью опустошены многие центральные базы резерва танков (ЦБРТ). Годами российские предприятия расконсервировали и восстанавливали хранившуюся технику.

В свою очередь, с весны 2025 года РОВ минимизировали применение бронетехники в зоне боевых действий. Российские войска несут сейчас одни из самых низких потерь в категории ОБТ и ББМ, поскольку применение техники в реалиях войны в Украине сводится к ее очень быстрой утилизации.

В итоге, у России с весны прошлого года отмечается накопительный процесс расконсервируемой, восстанавливаемой, ремонтируемой и производимой техники. Да, в большинстве случае это старые Т-72А, Т-62, Т-55/54 и прочие, но по количеству их достаточно, чтобы полностью штатно укомплектовать две-три и даже больше общевойсковые армии.

И если в Украине эта техника долго на поле боя не проживет, то страны Европы, не подготовленные к современным адаптивным и высокодинамичным войнам, становятся вполне уместными плацдармами как для применения классических армейских тактик с бронетанковыми прорывами, так и полученного в украинской войне опытом РОВ.

Именно это соединение классического метода проведения наступательных операций с украинским опытом РОВ и создает наибольшую угрозу для обороноспособности абсолютно всех стран НАТО. В первую очередь для тех, у которых территории, густота населения и армии крайне не велики, а инфраструктура способствует быстрому продвижению вглубь страны с минимальными препятствиями из-за отсутствия линий обороны и заградительных рубежей.

Выводы

На сегодняшний день у России есть силы и средства для нападения на одну из небольших стран НАТО, но всерьез рассматривать полноценное вторжение в Польшу преждевременно.

Также весьма сомнительным может быть некое ограниченное вторжение для проверки альянса на прочность, ведь в зависимости от типа сценария это ничего не дает России, а откровенная агрессия поставит под удар неподготовленную к войне Калининградскую область РФ.

Тем не менее, угроза открытия нового театра боевых действий в Европе растет с каждым днем и это вполне реальный план Кремля. Но не столько против Польши, сколько как раз против более слабой и наиболее уязвимой одной из стран Балтии – Эстонии.

Разумеется, это не означает, что Польше стоит расслабляться, но по факту стоит иметь ввиду, что настоящая угроза может нависать над совершенно другим членом альянса.