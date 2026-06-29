Россия атаковала Украину более чем сотней дронов, силы ПВО обезвредили 82 из них: последствия в областях. Фото и все подробности.

В ночь на 29 июня Россия совершила новую воздушную атаку на Украину. Захватчики запустили 108 дронов различных типов.

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Силы противовоздушной обороны уничтожили или обезвредили 82 цели, в областях есть последствия. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Российская атака 29 июня

С 18:00 28 июня по 08:00 29 июня войска РФ атаковали Украину 108 ударными БПЛА и дронами-имитаторами.

Военнослужащие сил ПВО сбили или подавили 82 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке Украины.

Зафиксированы попадания 25 ударных БПЛА на 11 локациях, еще в четырех местах упали обломки сбитых целей.

Полтавская область

Ночью вражеский БПЛА атаковал автозаправочную станцию в Полтавском районе.

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Один человек получил травмы. Ему оказывается вся необходимая помощь.

Утром вражеский БПЛА упал на территории одного из предприятий в Миргородском районе. Люди не пострадали. Однако из-за вражеской атаки произошло частичное отключение электроэнергии у потребителей в Гадяцкой громаде. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Кировоградская область

Вечером 28 июня враг нанес удар по одному из предприятий в Кропивницком.

В результате атаки возник пожар.

"Спасатели работали полночи и успешно ликвидировали возгорание", — отметил утром 29 июня начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Он добавил, что обошлось без погибших и пострадавших.

Харьковская область

Вечером 28 июня российские ударные беспилотники атаковали Харьков.

"В результате обстрела произошел масштабный пожар – горело складское здание на территории одного из объектов в Холодногорском районе города. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", – сообщили в ГСЧС.

К ликвидации последствий вражеской атаки привлечены подразделения ГСЧС.

Днепропетровская область

Более 10 раз враг атаковал два района области с помощью беспилотников и артиллерии.

В Никопольском районе подударом оказались Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригоровская громады. Разрушены частные дома.

В Каменском районе противник нанес удар по Пятихатской громаде. Возник пожар. Повреждены административное здание и инфраструктура.

Пострадавших нет.

Как сообщал OBOZ.UA, во время воздушной атаки РФ в ночь на 28 июня в Киеве был поврежден фармзавод "Дарница".

Также в тот же день Россия нанесла ракетный удар по Харьковской области. Погиб один человек, ещё семеро пострадали. Ранения получили, в частности, двое детей.

А в результате авиаударов россиян по Запорожью – двое погибших и 17 раненых.

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