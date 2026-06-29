Россия атаковала Украину более чем сотней дронов, силы ПВО обезвредили 82 из них: последствия в областях. Фото и все подробности.
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В ночь на 29 июня Россия совершила новую воздушную атаку на Украину. Захватчики запустили 108 дронов различных типов.
Силы противовоздушной обороны уничтожили или обезвредили 82 цели, в областях есть последствия. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.
Российская атака 29 июня
С 18:00 28 июня по 08:00 29 июня войска РФ атаковали Украину 108 ударными БПЛА и дронами-имитаторами.
Военнослужащие сил ПВО сбили или подавили 82 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке Украины.
Зафиксированы попадания 25 ударных БПЛА на 11 локациях, еще в четырех местах упали обломки сбитых целей.
Полтавская область
Ночью вражеский БПЛА атаковал автозаправочную станцию в Полтавском районе.
Один человек получил травмы. Ему оказывается вся необходимая помощь.
Утром вражеский БПЛА упал на территории одного из предприятий в Миргородском районе. Люди не пострадали. Однако из-за вражеской атаки произошло частичное отключение электроэнергии у потребителей в Гадяцкой громаде. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.
Кировоградская область
Вечером 28 июня враг нанес удар по одному из предприятий в Кропивницком.
В результате атаки возник пожар.
"Спасатели работали полночи и успешно ликвидировали возгорание", — отметил утром 29 июня начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
Он добавил, что обошлось без погибших и пострадавших.
Харьковская область
Вечером 28 июня российские ударные беспилотники атаковали Харьков.
"В результате обстрела произошел масштабный пожар – горело складское здание на территории одного из объектов в Холодногорском районе города. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", – сообщили в ГСЧС.
К ликвидации последствий вражеской атаки привлечены подразделения ГСЧС.
Днепропетровская область
Более 10 раз враг атаковал два района области с помощью беспилотников и артиллерии.
В Никопольском районе подударом оказались Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригоровская громады. Разрушены частные дома.
В Каменском районе противник нанес удар по Пятихатской громаде. Возник пожар. Повреждены административное здание и инфраструктура.
Пострадавших нет.
Как сообщал OBOZ.UA, во время воздушной атаки РФ в ночь на 28 июня в Киеве был поврежден фармзавод "Дарница".
Также в тот же день Россия нанесла ракетный удар по Харьковской области. Погиб один человек, ещё семеро пострадали. Ранения получили, в частности, двое детей.
А в результате авиаударов россиян по Запорожью – двое погибших и 17 раненых.
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