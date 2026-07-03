В Сумской области российский дрон попал в дом: среди погибших – женщина и её маленькая дочь. Фото

Ночью российские войска нанесли удар с помощью дронов по Роменской громаде в Сумской области. Враг обстрелял дом, в котором находились люди.

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Известно о четырёх погибших, среди них — женщина и её маленькая дочь, ранения получили трое человек. О последствиях террора рассказал начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Враг нанёс удар по дому в Сумской области

О ударе оккупантов по Роменской общине Григоров написал в 02:18 ночи. Захватчики нанесли удар по жилому дому, где жили несколько семей. Там находились люди.

На месте попадания вспыхнул масштабный пожар.

"К большому сожалению, погибли две гражданские женщины. Мужчине с ранениями медики оказывают необходимую помощь", – написал чиновник ночью.

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А около 8 часов утра Григоров сообщил, что число жертв ночной атаки увеличилось вдвое.

"До четырёх возросло число погибших в Роменской громаде после ночной атаки РФ... К сожалению, погибли две женщины, пожилой мужчина и маленький ребёнок – девочка, которой не было и двух лет. Российский удар забрал её жизнь вместе с мамой", – рассказал начальник Сумской ОВА.

Кроме того, в результате атаки ранения получили трое мужчин.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на утро 3 июля число жертв вчерашней массированной атаки на Киев возросло до 30 человек: ночью спасатели обнаружили и извлекли тела еще трех погибших.

В ряде районов области повреждены жилые дома. Также РФ уничтожила склады техники, книг и вина.

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