"Ситуация напряженная": в ВСУ рассказали о попытках оккупантов продвинуться на Волчанском направлении

Российская армия на протяжении более двух лет непрерывно пытается продвинуться на широком участке Волчанского направления. На данный момент активность противника на этом участке фронта довольно высокая.

Видео дня

Об этом рассказал начальник группы по взаимодействию с медиа пограничной бригады "Гарт" Александр Даниленко. По его словам, нет никаких предпосылок для того, чтобы эта активность противника снизилась в ближайшее время.

На Волчанском направлении постоянно ведутся штурмовые действия россиян, они пытаются продвинуться и закрепиться на позициях, которые занимают Силы обороны Украины.

По словам Даниленко, войска РФ пытаются комбинировать использование небольших штурмовых групп на земле с активным применением кассетных боеприпасов, дронов и артиллерии для прикрытия этого продвижения. При этом под удары регулярно попадают не только позиции украинских военных, но и дома гражданского населения.

Главные истории дня

"Ситуация напряженная, каждую минуту можно ожидать удара. И все это для того, чтобы таким образом прикрывать свои штурмовые группы, которые пытаются проникнуть на территорию Украины и продвинуться", – сказал представитель бригады.

Как сообщал OBOZ.UA, трое пограничников обнаружили российскую диверсионно-разведывательную группу на Волчанском направлении и вместе с операторами БпЛА уничтожили ее. Оккупанты пытались продвинуться к украинским позициям и спрятаться в укрытии, однако украинские военные нашли их и там.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!