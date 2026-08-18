«Пытались спрятаться в убежище»: трое пограничников уничтожили вражескую ДРГ под Волчанском. Видео

Трое пограничников обнаружили российскую диверсионно-разведывательную группу на Волчанском направлении и совместно с операторами БПЛА уничтожили её. Оккупанты пытались продвинуться к украинским позициям и спрятаться в укрытии, однако украинские военные нашли их и там.

Видео дня

Об операции рассказали пограничники ВВС разведки. По их данным, вражескую группу своевременно обнаружили на Волчанском направлении, после чего к работе присоединились операторы БПЛА подразделения "Апекс" бригады "Форпост".

"Оккупанты пытались спрятаться в укрытии, но наши бойцы нашли их и там", – говорится в сообщении.

По данным пограничников, российские военные действовали небольшой группой. Они пытались незаметно проникнуть к украинским позициям, сделать фото с тряпкой и отчитаться об очередном "успехе".

Однако украинские военные вовремя обнаружили противника. Операторы беспилотников подразделения "Апекс" нанесли удар по целям.

Главные истории дня

Спрятались в укрытии

После обнаружения украинскими военными оккупанты пытались спрятаться в укрытии. Однако это не помогло им избежать поражения.

Пограничники отметили, что украинские бойцы нашли российских военных даже в укрытии.

Напомним, российские войска активизировались на Южно-Слобожанском направлении в зоне ответственности бригады "Гарт". После неудачных штурмов враг сменил тактику и начал искать новые участки для прорыва.

Как писал OBOZ.UA, ранее на Южно-Слобожанском направлении украинские защитники поразили три важные цели противника. Среди них – танк и пушка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!