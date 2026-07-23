Оккупанты стремятся захватить новые территории на юге Харьковской области: в ГПСУ рассказали, что происходит

Российские оккупационные войска продолжают наращивать активность на Южно-Слобожанском направлении в зоне обороны пограничной бригады "Гарт". После неудачных штурмовых действий последних недель враг изменил тактику и начал пытаться прорваться на новых участках фронта.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. В ведомстве отметили, что российские войска, понеся значительные потери, пытаются найти новые направления для продвижения. Пограничники подчеркивают, что продолжают выявлять противника еще на этапе выдвижения и наносить ему поражение.

По информации ГПСУ, сейчас противник использует небольшие пехотные группы для попыток инфильтрации в районе населенного пункта Артильное, расположенного вблизи государственной границы Украины. Такие действия являются частью попыток оккупационных войск найти слабые места в украинской обороне после неудачных атак на других участках.

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В пограничном ведомстве отмечают, что украинские военные постоянно отслеживают перемещения российских подразделений. Это позволяет наносить удары ещё до того, как штурмовые группы приблизятся к украинским позициям.

Уничтожение противника

Пограничники сообщили, что личный состав и технику противника уничтожают как на украинской территории, так и в вражеском тылу. Удар наносится еще в начале продвижения российских сил в направлении украинской границы.

Таким образом украинские подразделения пытаются не допустить накопления сил противника и срывать его попытки продвижения еще до начала активной фазы штурма.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в случае наступления российских войск с территории Беларуси ответ Украины будет мгновенным. Ведь уже в первые часы боевых действий под удар могут попасть объекты критической инфраструктуры, от которых зависит функционирование белорусских властей.

Также сообщалось, что бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" отразили попытку российских войск проникнуть через государственную границу в Харьковской области. Бойцы также полностью зачистили участок вблизи села Гранов, после чего успешно провели эвакуацию личного состава. Штурмовики удерживали передовые позиции в течение 18 дней.

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