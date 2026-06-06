Пограничники умело уничтожили замаскированный вражеский танк, пушку и РЛС. Видео

Ежедневно украинские воины уничтожают вражескую силу и технику противника. На этот раз на Южно-Слобожанском направлении украинским защитникам удалось уничтожить сразу три весомые вражеские цели, в частности пушку и танк.

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Результативными действиями отличились пограничники бригады "Гарт". Кадры работы публикует пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Что известно

В результате действий украинских защитников, стражам границы удалось уничтожить танк, пушку, станцию РЛС, авто и личный состав врага.

"После подтверждения цели были оперативно приняты меры по ее поражению. кроме танка, бойцы уничтожили вражескую пушку, радиолокационную станцию, транспортные средства и личный состав противника", – говорится в сообщении стражей границы.

Напомним, ранее Украинские пограничники нанесли удар по позициям российских войск на Южно-Слобожанском направлении, уничтожив ряд вражеских целей. В результате операции противник потерял артиллерийскую установку, транспорт и склад боеприпасов. Также украинские силы поразили укрытия и сорвали попытки врага закрепиться на позициях.

Кроме того, 22 мая в Донецке украинские военные поразили зенитный ракетный комплекс "Оса" и склад материально-технических средств. В области под ударом украинских защитников оказались командно-наблюдательный пункт в Новопетриковке, пункты управления БПЛА в Селидово, Малиновке и Веселом. Атаковали и склад боеприпасов в Великой Новоселке и районы сосредоточения в Селидово, Украинке и Покровске.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Генштабе заявили, что ВСУ уничтожили один из штабов вражеского подразделения "Рубикон" в оккупированном Старобельске Луганской области. Россия же пытается выдать это поражение за удар по гражданскому объекту.

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