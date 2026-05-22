У врага минус склады боеприпасов, средства ПВО и не только: ВСУ поразили объекты армии РФ на оккупированных территориях

Силы обороны Украины 21 мая и в ночь на 22 мая атаковали ряд объектов россиян как на временно оккупированной украинской территории, так и в российском пограничье. В результате удалось поразить средства ПВО, склады боеприпасов, командно-наблюдательные пункты и места сосредоточения личного состава.

О результатах новых атак сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Там уточнили, что операции провели в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Луганской областях Украины, а также в Курской области РФ.

В частности, в Донецке украинские военные поразили зенитный ракетный комплекс "Оса" и склад материально-технических средств. В области под ударом украинских защитников оказалиськомандно-наблюдательный пункт в Новопетриковке, пункты управления БПЛА в Селидово, Малиновке и Веселом. Атаковали и склад боеприпасов в Большой Новоселке и районы сосредоточения в Селидово, Украинке и Покровске. Кроме того, под удар попала переправа через реку Бахмутовка в районе Северска.

В Запорожской области Силы обороны поразили вражеский узел связи в Верхнем Токмаке Втором и район сосредоточения живой силы в Малиновке. Кроме того, защитники нанесли удар по пункту управления подразделения противника в районе Воскресенки Днепропетровской области.

На Луганщине под удар попал склад материально-технических средств в Ровеньках. Также военные атаковали переправу через реку Оскол в районе Голубовки, что на Харьковщине.

Отдельным ударам подверглись объекты российской армии на территории страны-агрессора. В Теткино, что в Курской области военные атаковали командно-наблюдательный пункт. Также в Брянской области под ударом оказался район сосредоточения живой силы в Троебортном.

Напомним, за минувшие сутки Силы обороны уменьшили численность российской оккупационной армии на 880 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 353 тыс. 860 человек.

Также OBOZ.UA сообщал, в Генштабе подтвердили поражение в ночь на 20 мая НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" в Нижегородской области РФ. Там выведена из строя установка первичной переработки нефти АВТ-6, вспыхнул пожар.

