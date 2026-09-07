Враг пытается воспользоваться "окном возможностей": военный рассказал, что происходит на Константиновском направлении. Карта

На Константиновском направлении российские войска пытаются воспользоваться последним "окном возможностей" для продвижения по лесополосам. Оккупанты активно выдвигают небольшие пехотные группы, которые ищут лазейки в украинских позициях и инженерных заграждениях.

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Об этом рассказал старший сержант 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Виталий "Стохид" Пясецкий, сообщает Эспресо. Он отметил, что со сменой сезона такая тактика станет для противника значительно сложнее и приведет к большим потерям.

Ситуация на Константиновском направлении

"На Константиновском направлении в настоящее время враг довольно активен. Хотя каких-либо механизированных штурмов с привлечением техники в последнее время не происходило, однако активность пехоты противника довольно высока. И они сейчас пытаются создать определенные благоприятные условия, пока у них еще есть определенное окно возможностей, пока на деревьях есть листва", – объяснил военный.

По словам Пясецкого, российские военные преимущественно используют лесополосы, чтобы обходить населенные пункты Константиновской агломерации и искать пути для дальнейшего продвижения. В то же время противник спешит воспользоваться благоприятными условиями, пока деревья остаются покрытыми листвой и обеспечивают дополнительную маскировку. После смены сезона передвижение по таким маршрутам станет значительно опаснее для оккупантов и может привести к существенным потерям.

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Для продвижения россияне применяют тактику небольших пехотных групп. Чаще всего к украинским позициям они выдвигаются небольшими парами и проверяют возможные маршруты движения.

"У них есть радиостанция, у них есть телефоны с определенным программным обеспечением, которое позволяет определять координаты своего местоположения. И они таким образом ищут благоприятные проходы для своей пехоты", – подчеркнул "Стохид".

Россияне готовят пути для следующих групп

Такие небольшие группы российских военных фактически выполняют разведывательную функцию, ведь они проверяют возможные маршруты продвижения, ищут слабые места в украинских инженерных заграждениях и пытаются найти или обустроить проходы для следующих подразделений.

Выявленные маршруты и результаты разведки оккупанты передают командованию. Если одна из групп попадает под удар и уничтожается, российское командование практически сразу направляет на ее место новую.

Перед выдвижением противник организует точки скопления, где собирается до десяти военнослужащих. Оттуда они небольшими группами постепенно продвигаются вперед, пытаясь найти возможность проникнуть через украинские оборонительные позиции.

"Перед этим им указывают некую точку скопления, где сосредотачивается в основном до десятка этих лиц противника. И оттуда они уже постепенно выдвигаются и таким образом пытаются где-то проникнуть через наши позиции", – подытожил военный.

Напомним, ранее командир роты 2-го механизированного батальона 93-й ОМБр "Холодный Яр" рассказывал, что войска РФ одновременно давят на позиции ВСУ с правого и левого флангов Константиновки Донецкой области, с целью растянуть украинскую оборону и создать условия для дальнейшего продвижения к городу. Для этого оккупанты действуют небольшими группами и используют зеленые насаждения и естественные укрытия.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным аналитиков DeepState, российские войска продолжают оказывать давление на Константиновку и стремятся укрепить свои позиции на подступах к городу и расширить зону контроля.

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