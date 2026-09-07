В российской Перми атакован нефтеперерабатывающий завод. Фото и видео

Рано утром 7 сентября в российской Перми было громко. В городе раздавались взрывы, а местные жители могли наблюдать пролет беспилотников.

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Под атакой оказался нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", который выпускает более 60 видов продукции. Фото и видео опубликовал Telegram-канал Supernova+.

Об атаке на важный российский нефтяной объект в Перми стало известно около 06:00. Горожане активно снимали и комментировали движение дронов, направлявшихся в сторону НПЗ.

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БПЛА пыталась сбить и противовоздушная оборона, но "птичкам" все же удалось достичь цели. После попадания в небо поднялся черный столб дыма.

Что известно о НПЗ

"Лукойл-Пермнафтооргсинтез", известный как Пермский НПЗ, является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих предприятий России. Завод расположен в Перми и принадлежит компании "Лукойл-Пермнафтооргсинтез".

Проектная мощность предприятия предусматривает переработку до 13,1 млн тонн нефти в год. Кроме того, завод может перерабатывать до 1,7 млн тонн жидких углеводородов и около 1,46 млрд кубометров попутного нефтяного газа ежегодно.

Предприятие выпускает более 60 видов продукции. Среди них пять марок бензина, около 20 видов дизельного топлива, реактивное и судовое топливо, промышленные и базовые смазочные материалы, мазут, сжиженный газ, бутан, изобутан, ароматические углеводороды, электродный кокс, гранулированная сера и серная кислота.

Готовую продукцию завод отправляет по железной дороге, автомобильным и водным транспортом, а также по нефтепроводу Пермь – Андреевка – Уфа. Примерно половина произведенной продукции предназначена для экспорта.

Напомним, утром 6 сентября украинские дроны нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в России, а также по аэродрому "Ростов-на-Дону" в России. На территории обоих объектов были зафиксированы пожары. НПЗ может перерабатывать около 17 млн тонн нефти в год, что делает его одним из крупнейших НПЗ в России.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее неспокойно было и в Сочи, там также раздавались взрывы. Но тогда под обстрел попал местный порт, в результате попаданий в небо поднялся густой столб дыма.

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