В Сочи атакован порт: после взрывов поднялся дым. Фото и видео

В четверг, 3 сентября, в российском курортном городе Сочи прогремели взрывы. Под обстрел попал местный порт.

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В результате попаданий в небо поднялся густой столб дыма. Кадры, снятые местными жителями, опубликовал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

По данным местных пабликов, жители города сообщили сразу о двух мощных взрывах, прогремевших в районе центра. Людей, находившихся вблизи морского порта, призвали немедленно покинуть эту территорию и перейти в безопасное место.

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В Росавиации ввели ограничения на полеты в Сочинском аэропорту.

В Exilenova+ отметили, что порт подвергся атаке беспилотными катерами. На опубликованных фото видно, что в этом районе размещен российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь".

В то же время пока нет информации, был ли именно "Панцирь" или расположенная рядом РЛС непосредственной целью атаки. Других очевидных военных объектов в этом районе практически нет, за исключением патрульных катеров.

Напомним, что 2 сентября в российской Перми вспыхнул пожар на заводе АО "Протон-ПМ", работающем в ракетно-космической и машиностроительной отраслях. Площадь возгорания составила 2,1 тыс. кв. м. Завод специализируется на производстве мощных жидкостных ракетных двигателей, а также комплектующих для аэрокосмической и авиационной промышленности.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 августа Силы обороны Украины нанесли удар по дронопорту "Цимбулова" в российском Орле. Среди пораженных целей – одна из пусковых установок и место хранения ударных БПЛА.

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