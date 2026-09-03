Россия атаковала Одессу: повреждено многоэтажное здание, пострадали восемь человек

В ночь на 3 сентября российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по Одессе. В результате вражеской атаки был поврежден многоэтажный дом.

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Также известно о восьми пострадавших. Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Очередная атака врага на Одессу

О российском терроре в отношении портового города чиновник рассказал в 01:40.

О реактивном беспилотнике в области мониторинговые каналы сообщили примерно за 30 минут до атаки. Уже в 01:17 в городе раздавались взрывы.

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"Вражеская атака на Одессу. Повреждено многоэтажное здание. Выясняем подробности", – писал Лысак.

Впоследствии появилась информация о 8 пострадавших в многоэтажке, по которой нанесли удар захватчики. На месте атаки находятся все экстренные службы. Людям оказывается необходимая помощь.

Напомним, 2 сентября страна-агрессор Россия нанесла удары реактивными БПЛА по Ровенской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областям. Позже, в ночь на 3 сентября, враг атаковал и Тернопольскую область. Есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 сентября российские войска атаковали Днепр. В городе повреждены учебные заведения, многоквартирные дома, продуктовый склад, автомобили. Два человека погибли, девять пострадали.

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