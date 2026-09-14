Жестокий парадокс военных конфликтов: иногда они становятся наиболее опасными именно тогда, когда стороны уже ищут выход. Когда переговоры переходят от деклараций к конкретным условиям, ракета перестает быть просто оружием – она становится аргументом. Удар по столице, НПЗ, энергетике или логистике может быть уже не попыткой выиграть всю войну, а попыткой изменить один пункт будущего соглашения. Настоящая фаза переговоров и эскалации начинается тогда, когда война начинает жить по дипломатическому календарю.

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Вьетнам 1972 года – почти лабораторный пример. До американской операции Linebacker II основа Парижского соглашения уже существовала. Бомбардировки не привели к компромиссу – они стали частью последних переговоров вокруг него. Отсюда одна из главных аксиом Киссинджера: эскалация имеет политический смысл только тогда, когда противник понимает, какое конкретное действие он должен совершить, чтобы она прекратилась. Иначе это уже не принудительная дипломатия, а просто разрушение.

Другие войны повторяли эту логику в различных формах. Корея 1953 года показала, что иногда приходится одновременно оказывать давление на противника и на собственного союзника. Война "Судного дня" 1973 года показала, что военный успех может потребоваться прежде всего для изменения дипломатического статус-кво. Иранско-иракская война 1988 года завершилась, когда истощение сделало ранее неприемлемую формулу ООН приемлемой. Босния 1995 года и Косово 1999 года показали силу кратковременного давления с четким выходом, Нагорный Карабах 2020 года – как изменение фронта за считанные дни превращается в конкретное соглашение, а Тиграй-2022 – как тяжелая эскалация может непосредственно предшествовать детальному перемирию. Именно через эту призму стоит смотреть на нынешнюю войну в Украине.

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Мы уже наблюдаем активизацию посредников, конкретизацию переговорных форматов и основных противоречий, одновременно с резким усилением ударов по стратегической и экономической инфраструктуре. Это еще не означает скорого мира. Но это все больше напоминает ситуацию, когда воюют уже не только за поле боя, но и за позицию, с которой стороны войдут в последний большой торг.

По условному Индексу финальной переговорно-эскалационной фазы нынешнюю ситуацию можно оценить примерно в 69 из 100. Это не означает 69% вероятности мира. Это означает, что значительная часть исторических признаков уже частично присутствует: переговорный канал, сильная военная эскалация, активный посредник и определенная синхронизация дипломатии и военного давления. Но отсутствует главное – совместный текст о прекращении огня, согласованная территориальная формула, четкий дедлайн и надежный механизм контроля.

А вот 90+ – это уже то, что называется "киссинджеровской зоной" финального торга. Это момент, когда вопрос стоит уже не столько "будет ли соглашение?", сколько "каким именно оно будет и кто заплатит за последний компромисс меньшую цену?" В этой зоне существует почти готовый текст, остаются 2–3 ключевых момента, посредник оказывает давление на обе стороны, а военная эскалация становится основным аргументом последнего раунда переговоров.

Что способно поднять индекс с нынешних 69 до 90+? Проект перемирия, который обе стороны признают основой переговоров. Конкретная дата нового раунда. Территориальная формула. Механизм контроля и гарантии. И главное – формула: "вы прекращаете действие X – мы прекращаем действие Y". Именно этот момент отличает обычное взаимное уничтожение от принудительной дипломатии: у противника должен быть понятный выход из эскалации.

Поэтому главный индикатор сегодня – не количество ракет и даже не количество переговоров. Нужно смотреть, начинают ли ракеты и дипломатия работать на одну и ту же политическую конструкцию. Если после резкого усиления ударов появляются конкретные уступки, текст соглашения, дедлайн и взаимное ограничение определённого типа атак – это станет сильным сигналом перехода к финальной фазе. История здесь дает холодную аксиому: последний всплеск насилия иногда является не смертью дипломатии, а признаком того, что дипломатия наконец стала достаточно серьёзной, чтобы подчинить себе военную силу и направить её к политическому выходу.