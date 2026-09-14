В России возникли проблемы с реактивными двигателями китайского производства для дронов — ГУР

В России возникли трудности с поставками реактивных двигателей китайского производства для беспилотников. По данным украинской разведки, это стало результатом действий Украины и её партнёров.

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Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука. Его слова приводит "Интерфакс-Украина".

Представитель ГУР подчеркнул необходимость международных санкций. Он также отметил, что Китай осознает возможные последствия, риски и проблемы для собственной промышленности, связанные с поставками топлива в Россию.

Отдельно представитель ГУР отметил, что украинской разведке известны все предприятия и компании противника, занимающиеся производством, в частности совместно с китайскими компаниями.

Однако эти объекты расположены более чем в 2000 км от украинской границы. Из-за значительного расстояния поразить такие цели непросто — для этого нужны средства, способные наносить удары на большую дальность, в частности беспилотники.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские операции deepstrike занимают второе место среди вопросов, которые больше всего беспокоят население России. По словам Вадима Скибицкого, на первом месте остается ухудшение уровня жизни. В то же время атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы уже сказываются на доходах бюджета и крупного бизнеса РФ и создают проблемы с экспортом нефти.

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