Динамическое равновесие, установившееся на фронте, обманчиво. Ведь путин никогда не стремился завоевать Украину военным путем. Он мечтает подчинить ее, а не оккупировать. Ведь он не воин – он КГБист.

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Путин не Наполеон, не Гитлер и не Александр Македонский. Именно поэтому Донбасс не имеет шансов превратиться для россиян в украинский Сталинград, но он уже стал украинским Верденом. Это кровавая мясорубка, которая перемалывает судьбы, жизни, остатки городов и миллиарды долларов. Битва за остатки Донбасса не является решающей битвой этой войны – это лишь инструмент максимального истощения противника.

Поэтому судьба этой войны будет решаться не на Донбассе и не в степях Причерноморья – она будет решаться в тылу. Чей тыл рухнет первым. У кого первым закончатся ресурсы. Чья решимость продолжать войну несмотря ни на что сломается первой…

У Украины, безусловно, был бы шанс в такой войне, если бы… если бы она извлекла уроки из ее начала. К сожалению, она забыла их уже к концу 2022 года. А ключ к украинской победе прост – солидарность власти и народа, справедливое распределение бремени войны, максимальное делегирование полномочий и ресурсов на низовой уровень, инновации, максимальная дерегуляция, неизбежность наказания предателей и мародеров, моральное превосходство…

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Поскольку предателей и мародеров ни разу по-настоящему так и не наказали, постепенно мы скатились к формату войны двух моральных близнецов. Точнее, аморальных. Где война превратилась прежде всего в способ для лидеров уйти от ответственности за стратегические ошибки, которых они допустили, вопиющую коррупцию и не менее вопиющую некомпетентность.

Поэтому фронт будет стоять еще долго. Ведь война для лидеров обеих сторон ЛБЗ – гарантия сохранения должностей, благосостояния и безопасности. Вопрос в другом – сколько выдержит тыл?