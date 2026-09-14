Оккупанты нанесли удар по Прилукам в Черниговской области: есть погибшие и пострадавшие

Утром 14 сентября российские войска атаковали Прилуки в Черниговской области. В результате удара погибли три человека, ещё семеро получили ранения.

Видео дня

Об этом заявил начальник Прилукской РГА Владимир Чернов, сообщает "Суспильне". Сначала было известно о двух погибших, однако впоследствии число жертв возросло до трёх.

Что известно об атаке

В городе зафиксировали как минимум два взрыва. В результате атаки в близлежащих многоэтажных зданиях выбило окна.

По данным Национальной полиции Украины, россияне атаковали складские помещения сельскохозяйственного предприятия. Правоохранители квалифицируют последствия удара как очередную атаку российских войск по гражданской инфраструктуре.

Главные истории дня

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и другие профильные службы. Полицейские охраняют место удара, проводят первоочередные мероприятия и собирают доказательства военного преступления российской армии.

Правоохранители призывают граждан не приближаться к месту атаки из-за угрозы повторного удара и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, с начала 2026 года в Черниговской области зафиксировано более 7,5 тысяч обстрелов, большинство из которых пришлось на гражданскую инфраструктуру. Российские войска атакуют область не только дронами, но и артиллерией и минометами, а с начала лета начали применять также "Бандероли".

26 августа российские войска как минимум дважды атаковали Чернигов. Утром оккупанты попали в частный дом, в результате чего погибли женщина и ее 4-летняя дочь, а еще один ребенок получил ранения. Днём россияне нанесли удар по складскому помещению, где пострадали два человека.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 14 сентября Россия атаковала Украину 108 ударными беспилотниками. Силы ПВО уничтожили и подавили 85 вражеских целей, однако в ряде областей зафиксировали последствия атаки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!