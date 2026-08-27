С начала 2026 года в Черниговской области зафиксировано более 7,5 тысяч обстрелов, преимущественно по гражданской инфраструктуре, – Выговский

С начала года в Черниговской области зафиксировано более семи с половиной тысяч обстрелов, преимущественно по гражданской инфраструктуре.

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Об этом министр внутренних дел Украины Иван Выговский написал в своем официальном Telegram-канале.

"Начну с приграничных общин – тех, которые россияне атакуют не только дронами, но и артиллерией и минометами. С начала года в Черниговской области зафиксировано более семи с половиной тысяч обстрелов, преимущественно по гражданской инфраструктуре. С начала лета оккупанты начали запускать по области "Бандероли", – написал Иван Выговский.

Министр отметил, что вместе с главой ОВА Вячеславом Чаусом провели оперативное совещание – заслушали доклады руководства районной военной администрации, начальников полиции и ГСЧС области.

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"Главный вопрос – это безопасность людей. Уже почти два месяца в Черниговской области продолжается обязательная эвакуация из 19 населенных пунктов, которые постоянно подвергаются обстрелам. Оккупанты охотятся за частными домовладениями, гражданскими автомобилями, людьми, которые просто идут по улице", – подчеркнул глава ведомства.

По словам Ивана Выговского, уже удалось вывезти с опасных территорий почти 180 человек, в том числе 61 ребенка.

"Наши эвакуационные группы продолжают работать – информируют граждан и готовы помочь в любой момент. Призываем учитывать опасность и коварство врага. Также во время встречи у нас была возможность пообщаться с военными, несущими службу на этом направлении – пограничниками, гвардейцами; присутствовали и командиры подразделений Вооруженных сил Украины. Мы понимаем вызовы на пограничной зоне и готовы реагировать соответствующим образом. Обсудили вопросы усиления подразделений системы МВД и улучшения взаимодействия между всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины", – подытожил министр внутренних дел Иван Выговский.