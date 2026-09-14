Оккупанты атаковали Украину более чем сотней дронов, силы ПВО сбили 85 целей: есть последствия в областях. Фото
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В ночь на 14 сентября российская оккупационная армия совершила новую воздушную атаку на Украину. Враг задействовал 108 БПЛА различных типов.
Силы противовоздушной обороны уничтожили 85 вражеских целей, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. OBOZ.UA собрал данные о последствиях ударов армии РФ.
Ход российской атаки 14 сентября
В ночь на 14 сентября (с 18:00 13 сентября) противник атаковал 108 ударными БПЛА типа "Шахед" (в т. ч. реактивными), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск (РФ), временно оккупированные Донецк и Крым (Гвардейское).
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 85 вражеских БПЛА различных типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 7 локациях.
Последствия вражеских ударов 14 сентября
Харьковская область
56-летний мужчина, 34-летняя женщина и 2-месячный ребенок пострадали в городе Изюм в результатевражеского удара КАБ.
Разрушено 4 частных домовладения, повреждено 5 частных домов илегковые автомобили.
Запорожская область
Один человек погиб, ещё четверо получили ранения в результате вражеских атак на Запорожье.
Всего за сутки оккупанты нанесли 876 ударов по 54 населенным пунктам Запорожской области.
Поступило 72 сообщения о повреждении объектов инфраструктуры, жилья, автомобилей, хозяйственных построек.
Николаевская область
В течение суток враг атаковал область ударными БПЛА типа "Шахед". К 7 часам утра информации о повреждениях и пострадавших не поступало.
В Баштанском районе россияне атаковали БПЛА типа "Молния" Снигуровскую громаду, в Николаевском — нанесли удары FPV-дроном и БПЛА типа "Ланцет" по Куцурубской громаде: в селе Дмитровка повреждено хозяйственное здание на территории частного домовладения, возник пожар.
Сумская область
В Сумской области в результате вражеских атак погиб человек, ещё пятеро пострадали
В течение суток российские войска обстреляли 17 населенных пунктов Сумской области. Враг применял управляемые авиационные бомбы, ударные беспилотники, FPV-дроны и минометы. На местах попаданий работали следственно-оперативные группы полиции, которые документировали последствия военных преступлений.
В Новослободской громаде в результате атаки вражеского беспилотника погиб 53-летний мужчина, еще один 50-летний мужчина получил ранения.
В Конотопской громаде в результатепопадания вражеского беспилотника ранен 74-летний мужчина, пострадала 75-летняя женщина.
В Кролевецкой громаде в результатеатаки БПЛА получил ранение 14-летний подросток.
В Середино-Будской громаде в результатеминометного обстрела ранена 49-летняя женщина.
Днепропетровская область
Враг почти 10 раз атаковал 3 района области с помощью беспилотников.
В Никопольском районе под ударом оказались райцентр, Покровская и Мировская громады.
В Синельниковском районе пострадала Петропавловская громада. Поврежден автомобиль. Ранения получили две женщины 39 и 34 лет.
В Кривом Роге разрушена инфраструктура.
Как сообщал OBOZ.UA, 13 сентября на границе Украины с Польшей вспыхнул пожар после удара РФ. По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, россияне атаковали международный пункт пропуска "Ягодин".
А в 2 км от Польши враг нанёс удар по поезду.
Позже стало известно, что в Эстонии встревожились из-за приближения ударов РФ к границе с ЕС. Из-за ночной российской атаки по западным регионам нашей страны забили тревогу и военные Польши.
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