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Оккупанты атаковали Украину более чем сотней дронов, силы ПВО сбили 85 целей: есть последствия в областях. Фото

OBOZ.UA
War
3 минуты
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В ночь на 14 сентября российская оккупационная армия совершила новую воздушную атаку на Украину. Враг задействовал 108 БПЛА различных типов.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 85 вражеских целей, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. OBOZ.UA собрал данные о последствиях ударов армии РФ.

Ход российской атаки 14 сентября

В ночь на 14 сентября (с 18:00 13 сентября) противник атаковал 108 ударными БПЛА типа "Шахед" (в т. ч. реактивными), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск (РФ), временно оккупированные Донецк и Крым (Гвардейское).

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 85 вражеских БПЛА различных типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 7 локациях.

Результаты боевой работы сил ПВО

Последствия вражеских ударов 14 сентября

Харьковская область

56-летний мужчина, 34-летняя женщина и 2-месячный ребенок пострадали в городе Изюм в результатевражеского удара КАБ.

Последствия авиаудара войск РФ в Изюме

Разрушено 4 частных домовладения, повреждено 5 частных домов илегковые автомобили.

Запорожская область

Один человек погиб, ещё четверо получили ранения в результате вражеских атак на Запорожье.

Враг наносил удары по Запорожской области

Всего за сутки оккупанты нанесли 876 ударов по 54 населенным пунктам Запорожской области.

Поступило 72 сообщения о повреждении объектов инфраструктуры, жилья, автомобилей, хозяйственных построек.

Николаевская область

В течение суток враг атаковал область ударными БПЛА типа "Шахед". К 7 часам утра информации о повреждениях и пострадавших не поступало.

В Баштанском районе россияне атаковали БПЛА типа "Молния" Снигуровскую громаду, в Николаевском — нанесли удары FPV-дроном и БПЛА типа "Ланцет" по Куцурубской громаде: в селе Дмитровка повреждено хозяйственное здание на территории частного домовладения, возник пожар.

Сумская область

В Сумской области в результате вражеских атак погиб человек, ещё пятеро пострадали

В течение суток российские войска обстреляли 17 населенных пунктов Сумской области. Враг применял управляемые авиационные бомбы, ударные беспилотники, FPV-дроны и минометы. На местах попаданий работали следственно-оперативные группы полиции, которые документировали последствия военных преступлений.

Последствия ударов РФ по Сумской области
Последствия ударов РФ по Сумской области
Последствия ударов РФ по Сумской области
Последствия ударов РФ по Сумской области
Последствия ударов РФ по Сумской области

В Новослободской громаде в результате атаки вражеского беспилотника погиб 53-летний мужчина, еще один 50-летний мужчина получил ранения.

В Конотопской громаде в результатепопадания вражеского беспилотника ранен 74-летний мужчина, пострадала 75-летняя женщина.

В Кролевецкой громаде в результатеатаки БПЛА получил ранение 14-летний подросток.

В Середино-Будской громаде в результатеминометного обстрела ранена 49-летняя женщина.

Днепропетровская область

Враг почти 10 раз атаковал 3 района области с помощью беспилотников.

В Никопольском районе под ударом оказались райцентр, Покровская и Мировская громады.

В Синельниковском районе пострадала Петропавловская громада. Поврежден автомобиль. Ранения получили две женщины 39 и 34 лет.

В Кривом Роге разрушена инфраструктура.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 сентября на границе Украины с Польшей вспыхнул пожар после удара РФ. По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, россияне атаковали международный пункт пропуска "Ягодин".

А в 2 км от Польши враг нанёс удар по поезду.

Позже стало известно, что в Эстонии встревожились из-за приближения ударов РФ к границе с ЕС. Из-за ночной российской атаки по западным регионам нашей страны забили тревогу и военные Польши.

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