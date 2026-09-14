Оккупанты атаковали Украину более чем сотней дронов, силы ПВО сбили 85 целей: есть последствия в областях. Фото

В ночь на 14 сентября российская оккупационная армия совершила новую воздушную атаку на Украину. Враг задействовал 108 БПЛА различных типов.

Видео дня

Силы противовоздушной обороны уничтожили 85 вражеских целей, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. OBOZ.UA собрал данные о последствиях ударов армии РФ.

Ход российской атаки 14 сентября

В ночь на 14 сентября (с 18:00 13 сентября) противник атаковал 108 ударными БПЛА типа "Шахед" (в т. ч. реактивными), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск (РФ), временно оккупированные Донецк и Крым (Гвардейское).

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 85 вражеских БПЛА различных типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 7 локациях.

Главные истории дня

Последствия вражеских ударов 14 сентября

Харьковская область

56-летний мужчина, 34-летняя женщина и 2-месячный ребенок пострадали в городе Изюм в результатевражеского удара КАБ.

Разрушено 4 частных домовладения, повреждено 5 частных домов илегковые автомобили.

Запорожская область

Один человек погиб, ещё четверо получили ранения в результате вражеских атак на Запорожье.

Всего за сутки оккупанты нанесли 876 ударов по 54 населенным пунктам Запорожской области.

Поступило 72 сообщения о повреждении объектов инфраструктуры, жилья, автомобилей, хозяйственных построек.

Николаевская область

В течение суток враг атаковал область ударными БПЛА типа "Шахед". К 7 часам утра информации о повреждениях и пострадавших не поступало.

В Баштанском районе россияне атаковали БПЛА типа "Молния" Снигуровскую громаду, в Николаевском — нанесли удары FPV-дроном и БПЛА типа "Ланцет" по Куцурубской громаде: в селе Дмитровка повреждено хозяйственное здание на территории частного домовладения, возник пожар.

Сумская область

В Сумской области в результате вражеских атак погиб человек, ещё пятеро пострадали

В течение суток российские войска обстреляли 17 населенных пунктов Сумской области. Враг применял управляемые авиационные бомбы, ударные беспилотники, FPV-дроны и минометы. На местах попаданий работали следственно-оперативные группы полиции, которые документировали последствия военных преступлений.

В Новослободской громаде в результате атаки вражеского беспилотника погиб 53-летний мужчина, еще один 50-летний мужчина получил ранения.

В Конотопской громаде в результатепопадания вражеского беспилотника ранен 74-летний мужчина, пострадала 75-летняя женщина.

В Кролевецкой громаде в результатеатаки БПЛА получил ранение 14-летний подросток.

В Середино-Будской громаде в результатеминометного обстрела ранена 49-летняя женщина.

Днепропетровская область

Враг почти 10 раз атаковал 3 района области с помощью беспилотников.

В Никопольском районе под ударом оказались райцентр, Покровская и Мировская громады.

В Синельниковском районе пострадала Петропавловская громада. Поврежден автомобиль. Ранения получили две женщины 39 и 34 лет.

В Кривом Роге разрушена инфраструктура.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 сентября на границе Украины с Польшей вспыхнул пожар после удара РФ. По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, россияне атаковали международный пункт пропуска "Ягодин".

А в 2 км от Польши враг нанёс удар по поезду.

Позже стало известно, что в Эстонии встревожились из-за приближения ударов РФ к границе с ЕС. Из-за ночной российской атаки по западным регионам нашей страны забили тревогу и военные Польши.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!