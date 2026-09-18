Оккупанты хотят прорваться в направлении Орехова: военный рассказал, что происходит. Карта

На Гуляйпольском направлении российские войска продолжают штурмовые действия и пытаются продвигаться в сторону Орехова Запорожской области. В то же время Силы обороны пресекают попытки оккупантов расширить зону контроля.

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Об этом командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий "Перун" Филатов рассказал в проекте "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и "Эспрессо". По его словам, интенсивность атак по сравнению с предыдущими месяцами несколько снизилась, однако российские войска не прекращают попыток продвинуться на Запорожском направлении.

В то же время в целом ситуация на Гуляйпольском направлении остается без изменений.

По словам командира, российские войска пытаются максимально охватить территорию в направлении Орехова. Такие попытки продолжаются уже более полугода, однако Силы обороны блокируют их.

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Филатов также рассказал о ситуации в Доброполье.

"Наш подразделение уже около трёх раз освобождало населённый пункт Доброполье, и сейчас мы снова будем его освобождать. После зачистки освобождённой территории мы передаём эти позиции подразделениям, обеспечивающим удержание. К сожалению, каждый раз нам приходится возвращаться в этот населенный пункт – это связано с тем, что противник снова и снова пытается взять его под контроль", – отметил командир.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Ореховском направлении Россия сосредоточила около 150 тысяч военных и сформировала около 120 штурмовых групп. В то же время линия боевого столкновения не изменилась, а город остается под контролем Украины. По словам пресс-офицера 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг" Сергея Скибчика, оккупанты не могут массово скапливаться в окрестностях Орехова.

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