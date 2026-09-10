Россия сформировала около 120 штурмовых групп под Ореховым: военный рассказал о ситуации. Карта

На Ореховском направлении в Запорожской области российские войска сосредоточили около 150 тысяч военнослужащих и сформировали около 120 штурмовых групп. При этом линия боевого столкновения не изменилась, а Орехов остается под контролем Украины.

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Об этом сообщил "Укринформ" со ссылкой на слова пресс-офицера 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг" Сухопутных войск ВСУ Сергея Скибчика, сказанные им в телеэфире. Военный отметил, что ситуация на Ореховском направлении остается сложной, но контролируемой.

По словам Скибчика, больше всего на ситуацию в районе города сейчас влияет расширение зоны движения.

"Единственное, что изменилось, — это гипертрофированная зона контроля, она значительно расширилась и влияет на нашу логистику. Орехов находится под нашим контролем, и попытки противника эпизодически проникать в город заканчиваются лишь тем, что приходится привлекать дополнительные силы и средства штурмовых соседних подразделений для их уничтожения", — сказал он.

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По словам Скибчика, у противника нет возможности массово скапливаться в окрестностях Орехова и наносить ущерб логистике ВСУ.

В то же время оккупанты сформировали около 120 штурмовых групп. По словам Скибчика, они входят в состав сил 58-й общевойсковой армии РФ, в частности 19-й и 42-й мотострелковых дивизий.

В их состав также входят штурмовики, подготовленные из 98-й воздушно-десантной дивизии, а также 7-й, 11-й и 104-й десантно-штурмовых бригад.

"Это серьёзная группировка. Противник сгруппировал около 150 тысяч человек, но этого недостаточно, чтобы заявлять об успехах", — сказал военный.

В то же время из-за неблагоприятных погодных условий и расширения зоны действия российским военным время от времени удается скапливаться в подвалах. Украинские подразделения выявляют такие группы и уничтожают их.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Купянском направлении российские войска значительно активизировались после получения пополнения, однако основные пути их продвижения уже заблокированы. В то же время оккупанты пытаются небольшими группами проникать в жилую застройку и более тыловые зоны для проведения разведки, используя, в частности, неблагоприятные погодные условия.

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