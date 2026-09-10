Основные пути подхода заблокированы: военный рассказал об активизации врага на Купянском направлении

На Купянском направлении российские войска значительно активизировались после получения подкрепления, однако основные пути их продвижения уже заблокированы. В то же время оккупанты пытаются небольшими группами проникать в жилую застройку и более тыловые зоны для проведения разведки.

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Об этом заявил старший сержант батареи БПЛА-перехватчиков 115-й ОМБр Денис "Гектор", сообщает "Эспресо". По его словам, подразделения перехватчиков пытаются уничтожать оккупантов еще на подходах к линии боевого столкновения, не допуская врага в тыл.

"На Купянском направлении враг пытается провести предварительную разведку. Мы, как подразделение перехватчиков, не допускаем его к нашим тылам. То есть мы пытаемся уничтожать врага ещё на подступах к линии боевого столкновения. Особого развития на поле боя у врага нет", — заявил Денис "Гектор".

Почему Украине необходимы контратаки

Военнослужащий подчеркнул, что для снижения наступательного потенциала РФ Украине необходимо постоянно проводить контратаки и не давать противнику накапливать ресурсы.

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"Окно возможностей никогда не закроется, потому что, чтобы снизить наступательный потенциал врага, нужно контратаковать. Если мы не будем контратаковать, враг почувствует своё преимущество на поле боя и будет наращивать силы и средства для более дальнобойных ударов. Тогда они подтянут артиллерию, подтянут своих пилотов на передовую. Поэтому, если не проводить таких мероприятий, ситуация будет значительно ухудшаться", — пояснил Денис "Гектор".

Россияне активизировались после получения подкрепления

По словам старшего сержанта батареи БПЛА-перехватчиков, российские войска покане добились значительного продвижения на Купянском направлении, однако представляют угрозу из-за проникновения небольшими группами.

"Проблема именно на Купянском направлении — это не продвижение врага, а его инфильтрация. То есть они небольшими группами проникают в жилую застройку, и постоянно ведется работа по их обнаружению и уничтожению. Основные пути подхода врага уже заблокированы, но враг довольно активно пользуется неблагоприятными погодными условиями, и, как ни прискорбно это звучит, ему удается проникать в наши более тыловые зоны с целью разведки для дальнейшего наступления. Поэтому мы постоянно работаем, постоянно их ищем. Конечно, есть планы, чтобы вытеснить их оттуда", – сказал военный.

Отдельно Денис "Гектор" обратил внимание на изменения в активности российских войск на этом направлении. По его словам, это может быть связано с подкреплением, которое получил противник.

"Сейчас мы фиксируем значительно большую активность противника. Связываем это с тем, что они получили пополнение и просто гонят его вперед", — сказал он.

По его словам, речь идет о людях в возрасте 40–50 лет, которые прошли лишь базовую подготовку и после этого сразу попадают на передовую. Военный отметил, что перед такими российскими военнослужащими фактически стоит задача найти укрытие и выжить, а долгосрочные планы их командования сложно оценить, поскольку они могут не продержаться на передовой более двух суток.

Напомним, российские войска усилили давление на украинские позиции на Купянском направлении. Оккупанты увеличили количество артиллерийских и минометных обстрелов, а также более активно применяют беспилотники и управляемые авиационные бомбы.

Как писал OBOZ.UA, Силы обороны Украины затруднили российским войскам переброску небольших пехотных групп в направлении Купянска. Также украинские военные сузили плацдарм противника на западном берегу Оскола.

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