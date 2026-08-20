Оккупанты усилили давление на Купянском направлении: военный рассказал, что происходит. Карта

Российские войска усилили давление на украинские позиции на Купянском направлении. Оккупанты увеличили количество артиллерийских и минометных обстрелов, а также активнее применяют беспилотники и управляемые авиационные бомбы.

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В то же время массовых штурмовых действий противника пока не фиксируется. Об этом 20 августа в эфире "Суспильне Студия" рассказал офицер отдела коммуникаций 116-й отдельной механизированной бригады Валерий Киселев.

Что происходит на Купянском направлении

По словам военного, интенсивность обстрелов со стороны российских войск растет день ото дня. Речь идет прежде всего об ударах артиллерии, минометов и беспилотников.

"Давление усилилось. Это не штурмовые действия, это удары артиллерии, минометов, БПЛА", – отметил Киселев.

Он добавил, что украинские военные ежедневно сбивают значительное количество ударных беспилотников противника. В то же время российская артиллерия продолжает активно обстреливать украинские позиции.

По словам офицера, российские войска также увеличили количество ударов КАБами по более тыловым позициям украинских защитников, в частности по районам, где осуществляется логистика.

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Россия пытается прорвать оборону

Киселев отметил, что характер ударов может свидетельствовать о попытках российских войск усилить давление на этом направлении и создать условия для дальнейшего продвижения.

"Это указывает на то, что противник пытается дожать направление и прорвать нашу оборону", – пояснил военный.

В то же время по состоянию на 20 августа украинские военные не фиксируют массовых штурмовых действий российских войск на этом направлении.

Напомним, российские оккупанты на Купянском направлении наступают небольшими группами и продолжают попытки проникнуть в городскую застройку. Для отражения штурмов украинские подразделения планируют укрепить свои позиции дополнительными ударными дронами.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска не отказываются от намерений создать так называемую буферную зону на севере Украины. Несмотря на значительные потери, противник готовится к новым наступательным операциям и ищет слабые места в украинской обороне.

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