Сузили плацдарм на западном берегу Оскола: Силы обороны затруднили логистику армии РФ у Купянска

Силы обороны Украины сузили российский плацдарм и затруднили логистику оккупантов в направлении Купянска. Между тем оккупанты ставят перед собой цель захватить Лиман, в связи с чем на этом направлении наблюдается высокая интенсивность боевых действий.

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Об этом сообщил начальник управления по связям с общественностью Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона. Также он отметил рост российских обстрелов КАбами, особенно в Сумской области, Лиманском и Купянском районах.

Что известно

Украинские защитники сузили российский плацдарм на западном берегу реки Оскол, а также затруднили логистику оккупантов в сторону Купянска.

"В целом количество групп (оккупантов. – Ред.) сократилось, и сама возможность для них поддерживать логистическую связь стала меньше. Там единственный маршрут, единственный путь, который был открыт для россиян, — это непосредственно через север вдоль реки Оскол через Голубовку. А поскольку там сейчас вся дорога стала чуть уже, очевидно, что им стало в целом сложнее под ударами украинских дронов проводить небольшие штурмовые группы", – рассказал Трегубов.

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Он также отметил, что в настоящее время наибольшую угрозу представляют удары противника по центру украинского плацдарма, где россияне пытаются пробить себе путь от Песчаного до Купянска-Вузлового.

"Это основная точка сосредоточения их усилий, и так там продолжается уже не первый месяц. Но очевидно, что, поскольку она как раз проходит по центру, то она и для россиян сама по себе опасна, ведь удары наносятся по ним с обеих сторон", – пояснил Трегубов.

На вопрос, почему на Лиманском направлении и на севере Славянска наблюдается высокая интенсивность боев и какую цель ставит перед собой враг, Трегубов ответил, что россияне стремятся захватить Лиман. По словам пресс-секретаря, для этого они пытаются установить контроль над соседними населёнными пунктами, в частности Ямполем, а в дальнейшем – максимально приблизиться к Славянско-Краматорской агломерации.

"Ради этого и делается всё. Это его ключевая задача как на этом направлении, так и в целом в ходе войны, ведь ключевой задачей в ходе войны является все-таки выход на Славянско-Краматорскую агломерацию с установлением контроля над ней", – пояснил пресс-секретарь.

Трегубов также отметил, что оккупанты в последнее время стали еще чаще применять авиацию и кассетные бомбы. Особенно от них страдает Сумская область, а по Лиманскому и Купянскому районам за сутки прилетает около 50 кассетных бомб.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что российские войска продолжают наступательные действия на Запорожском направлении и пытаются продвигаться сразу на нескольких участках. В частности, оккупанты наступают в районе Гуляйполя и Орехова, а также пытаются продвигаться вдоль береговой линии Днепра в направлении Запорожья.

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