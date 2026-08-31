Оккупанты хотят прорваться в направлении Запорожья: украинский военный рассказал о тактике врага и назвал проблему в ВСУ

Российские войска продолжают наступательные действия на Запорожском направлении и пытаются продвигаться сразу на нескольких участках. В частности, оккупанты наступают в районе Гуляйполя и Орехова, а также пытаются продвигаться вдоль береговой линии Днепра в направлении Запорожья.

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В то же время украинские военные сталкиваются с нехваткой личного состава и средств поражения, что сказывается, в частности, на возможностях наносить удары по логистике противника. Об этом в эфире "Громадского радио" рассказал Дмитрий "Перун" Филатов, командир 1-го отдельного штурмового полка.

Россияне пытаются проникать вглубь позиций

По словам Филатова, российская группировка продолжает оказывать давление в районе Гуляйполя и пытается продвигаться вблизи Орехова. Кроме того, противник пытается продвигаться вдоль берега Днепра в направлении Запорожья.

Одной из основных тактик оккупантов остается инфильтрация – небольшие группы пытаются проникать вглубь украинских боевых порядков и таким образом обеспечивать дальнейшее продвижение.

В то же время беспилотная составляющая остается важной частью боевых действий. Филатов отметил, что в последнее время интенсивность воздействия украинских сил на логистику противника несколько снизилась из-за недостаточного количества средств поражения.

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"Мы пытаемся найти решение, но в настоящее время давление на логистику противника несколько ослабло", – пояснил военный.

В Силах обороны наблюдается нехватка личного состава

Отдельной проблемой Филатов назвал существенную нехватку военнослужащих в Силах обороны.

Украинские подразделения пытаются компенсировать дефицит личного состава за счет более активного использования беспилотных систем и наземных роботизированных комплексов.

По словам командира, НРК уже используются в обороне украинскими и другими подразделениями Сил обороны. В то же время применение роботизированных комплексов в наступательных действиях пока не достигло уровня, который позволил бы получать от них стабильно высокий результат.

Филатов подчеркнул, что потребность в таких системах остается чрезвычайно актуальной, поскольку они могут частично компенсировать нехватку личного состава.

Оккупанты могут активизировать инфильтрацию после ухудшения погоды

Украинские военные также готовятся к возможному усилению попыток россиян проникать вглубь позиций после ухудшения погодных условий.

По словам Филатова, из-за сложных погодных условий наблюдение за местностью может ухудшиться. Этим противник может попытаться воспользоваться для скрытого перемещения.

Военный прогнозирует, что россияне могут использовать технику с высокой проходимостью – квадроциклы, автомобили повышенной проходимости и грузовики типа "Уралов". Подобную тактику, по его словам, противник уже применял в прошлом году.

Такие транспортные средства позволяют быстрее преодолевать сложные участки местности и пытаться глубже проникать в украинские боевые порядки.

"Противник снова будет в сложных погодных условиях пытаться применять технику. Скорее всего, это будет не бронированная техника, а техника с улучшенными ходовыми качествами", – отметил Филатов.

По его мнению, оккупанты также будут рассчитывать на недостаточную разведку и нехватку личного состава, что затрудняет создание устойчивой линии обороны.

Удар по инфраструктуре оккупантов не изменил их тактику

Филатов заявил, что проблемы с инфраструктурой на временно оккупированных территориях пока не привели к заметным изменениям в характере действий российских войск.

В то же время, по его словам, удары по инфраструктуре влияют на ситуацию в оккупированных населенных пунктах. В качестве примера он привёл Токмак, где, по информации из перехваченных сообщений, в течение последних полутора месяцев электроэнергия появлялась лишь один раз примерно на час, после чего снова исчезала.

По словам военного, российские силы не могут полноценно поддерживать поврежденную инфраструктуру из-за постоянных ударов по ней.

Логистика остается проблемой

Еще одним острым вопросом Филатов назвал логистику, обеспечение и транспорт для подразделений.

Речь идет, в частности, о доставке снаряжения, обеспечении подразделений БПЛА и транспорте для выполнения задач. По словам военного, автомобили, пикапы и микроавтобусы регулярно становятся мишенями противника.

"Поэтому мы традиционно постоянно комплектуем пикапы и микроавтобусы, которые противник постоянно уничтожает", – подытожил командир.

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандистские ресурсы распространили очередное заявление о якобы захвате Писаревки в Сумской области. В Вооруженных силах Украины опровергли эту информацию и подчеркнули, что населенный пункт остается под контролем Сил обороны.

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