Враг нанес удар по многолюдному месту в центре Одессы: повреждено административное здание

Днем 18 сентября российские оккупационные войска атаковали Одессу. Под ударом оказалось административное здание в центре города.

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Об этом сообщили начальник Одесской МВА Сергей Лысак и начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Что известно

Российский агрессор атаковал центр Одессы 18 сентября днем, нанеся удар по людным местам. В результате атаки повреждения получило административное здание.

Враг атаковал город. Нанёс удар по людной зоне в центре Одессы. Повреждено административное здание

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