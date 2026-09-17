Россия атаковала судно под флагом Танзании, которое направлялось в украинский порт: погиб капитан, есть раненые
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17 сентября российские оккупационные войска вновь атаковали беспилотниками гражданское иностранное судно в Украине. Судно под флагом Танзании направлялось в один из украинских портов, когда российские оккупанты обстреляли его дронами.
В результате атаки погиб капитан, ещё трое членов экипажа получили ранения. Об этом сообщило Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.
Что известно
"Россия продолжает наносить удары по гражданскому судоходству в Черном море. 17 сентября судно под флагом Танзании подверглось атаке российского БПЛА", — отметили в министерстве.
В результате российского удара погиб капитан судна, ещё трое членов экипажа получили ранения. Отмечается, что информация о состоянии самого судна уточняется.
В министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта выразили соболезнования семье и близким погибшего, а также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
Там подчеркнули, что Россия систематически наносит удары по украинским портам, портовой инфраструктуре и гражданским торговым судам, создавая угрозу для людей и международного судоходства в Черном море. Поэтому ожидаем реакции международного сообщества на военное преступление России.
"Ожидаем надлежащей реакции международного сообщества и дальнейших скоординированных действий по усилению защиты гражданского судоходства и безопасности международных логистических маршрутов", — подчеркнули в министерстве.
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