Выводил из порта судно с зерном: появились подробности о лоцмане, которого РФ убила ударом по Черноморску. Фото

В сети рассказали подробности о капитане дальнего плавания Владимире Михайлове, который погиб в результате российского обстрела гражданского судна 19 июля. Судно выходило из порта Черноморска и было загружено зерном.

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Об этом в посте на Facebook рассказал друг и коллега погибшего, капитан Одесского порта Александр Антонов. В результате российской атаки погибли десять членов экипажа.

Выводил из порта гражданское судно

Александр Антонов отметил, что лоцман Владимир Михайлов находился на мостике рядом с капитаном судна, то есть осуществлял его проводку, когда Россия цинично нанесла по нему ракетный удар. Судно было загружено зерном, то есть везло людям хлеб.

"При исполнении служебных обязанностей лоцмана порта Черноморск погиб мой друг — капитан дальнего плавания Владимир Михайлов. Владимир отправился в свой последний рейс так, как и жил – на мостике, рядом с капитаном, выполняя свой долг до конца. Он выводил из порта мирное судно, загруженное зерном. Судно, которое везло людям хлеб. Российская ракета попала в него прямо во время проводки", – написал Александр Антонов.

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Что предшествовало

Днём 19 июля российская оккупационная армия атаковала торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое вышло из порта после погрузки кукурузы. Оккупанты выпустили по кораблю три крылатые ракеты. На борту находились 17 граждан Сирии и Индии, а также гражданин Украины – лоцман филиала "Дельта-лоцман" ГП "АМПУ".

Попадание пришлось в район правого борта надстройки. В результате атаки на судне вспыхнул масштабный пожар.

В результате российской атаки погибли десять членов экипажа, среди которых был и лоцман Владимир Михайлов.

"Российские оккупанты нанесли удар тремя крылатыми ракетами типа Х-59/Х-69 по гражданскому сухогрузу GOLDEN LEO (под флагом Гвинеи-Бисау, владелец – Турция), которое в момент атаки выходило из зоны боевых действий с грузом зерна", – отметили в Военно-морских силах ВСУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в МИД Украины отреагировали на очередной циничный обстрел РФ по Украине – гражданского судна с зерном. В ведомстве подчеркнули, что эта атака не оставляет места для иллюзий.

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