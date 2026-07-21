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Выводил из порта судно с зерном: появились подробности о лоцмане, которого РФ убила ударом по Черноморску. Фото

Анна Якубец
War
2 минуты
1,0 т.
Появились подробности о лоцмане, которого РФ убила ударом по Черноморску.
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В сети рассказали подробности о капитане дальнего плавания Владимире Михайлове, который погиб в результате российского обстрела гражданского судна 19 июля. Судно выходило из порта Черноморска и было загружено зерном.

Об этом в посте на Facebook рассказал друг и коллега погибшего, капитан Одесского порта Александр Антонов. В результате российской атаки погибли десять членов экипажа.

Выводил из порта гражданское судно

Александр Антонов отметил, что лоцман Владимир Михайлов находился на мостике рядом с капитаном судна, то есть осуществлял его проводку, когда Россия цинично нанесла по нему ракетный удар. Судно было загружено зерном, то есть везло людям хлеб.

Воспоминания о погибшем лоцмане Владимире Михайлове.

"При исполнении служебных обязанностей лоцмана порта Черноморск погиб мой друг — капитан дальнего плавания Владимир Михайлов. Владимир отправился в свой последний рейс так, как и жил – на мостике, рядом с капитаном, выполняя свой долг до конца. Он выводил из порта мирное судно, загруженное зерном. Судно, которое везло людям хлеб. Российская ракета попала в него прямо во время проводки", – написал Александр Антонов.

Что предшествовало

Днём 19 июля российская оккупационная армия атаковала торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое вышло из порта после погрузки кукурузы. Оккупанты выпустили по кораблю три крылатые ракеты. На борту находились 17 граждан Сирии и Индии, а также гражданин Украины – лоцман филиала "Дельта-лоцман" ГП "АМПУ".

Попадание пришлось в район правого борта надстройки. В результате атаки на судне вспыхнул масштабный пожар.

В результате российской атаки погибли десять членов экипажа, среди которых был и лоцман Владимир Михайлов.

Россия нанесла три ракетных удара по гражданскому судну.
Пожар на гражданском судне.
Россия нанесла удар по гражданскому судну с зерном.

"Российские оккупанты нанесли удар тремя крылатыми ракетами типа Х-59/Х-69 по гражданскому сухогрузу GOLDEN LEO (под флагом Гвинеи-Бисау, владелец – Турция), которое в момент атаки выходило из зоны боевых действий с грузом зерна", – отметили в Военно-морских силах ВСУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в МИД Украины отреагировали на очередной циничный обстрел РФ по Украине – гражданского судна с зерном. В ведомстве подчеркнули, что эта атака не оставляет места для иллюзий.

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