УкраїнськаУКР
русскийРУС

Россия атаковала судно под флагом Гвинеи-Бисау в Чёрном море: есть погибший и пострадавшие

Анна Якубец
War
2 минуты
999
Россия атаковала судно под флагом Гвинеи-Бисау в Черном море
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Российские оккупационные войска вновь атаковали гражданское судно в Черном море. Удар был нанесен по сухогрузу под флагом Гвинеи-Бисау, который перевозил украинскую пшеницу.

В результате атаки возник пожар, погиб один человек, есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Что известно

"Враг непрерывно продолжает атаковать гражданские суда в акватории Черного моря. К сожалению, один человек погиб, ещё трое пострадали", – отметил Кипер.

Торговое судно следовало под флагом Гвинеи-Бисау и было загружено украинской пшеницей.

В результате атаки на судне вспыхнул пожар, был поврежден корпус сухогруза.

Один человек погиб, еще трое пострадали. Экипаж удалось эвакуировать на берег. Им оказывается вся необходимая помощь.

"Такие удары в очередной раз демонстрируют системность и цинизм российского террора, а также создание агрессором угрозы как жизни мирных жителей, так и мировой продовольственной безопасности в целом", – говорится в сообщении.

Предыдущая атака

Недавно, 19 июля, российские оккупанты также атаковали гражданское судно, которое выходило из порта Черноморска и следовало под флагом Гвинеи-Бисау. Судно было загружено украинской кукурузой. В результате атаки погибли десять членов экипажа.

На борту находились 17 граждан Сирии и Индии, а также гражданин Украины – лоцман филиала "Дельта-лоцман" ГП "АМПУ".

Российские оккупанты нанесли удар по судну, перевозившему пшеницу, 19 июля.
Последствия российской атаки на судно 19 июля.

Оккупанты выпустили по кораблю три крылатые ракеты. Попадание пришлось на участок правого борта надстройки. В результате атаки на судне разразился масштабный пожар.

Позже в сети появились подробности о капитане дальнего плавания Владимире Михайлове, погибшем в результате российского обстрела гражданского судна 19 июля.

Так, Владимир Михайлов находился на мостике рядом с капитаном судна, то есть осуществлял его проводку, когда Россия цинично нанесла по нему ракетный удар. Судно было загружено зерном, то есть везло людям хлеб.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в МИД Украины отреагировали на очередной циничный обстрел РФ по Украине – гражданского судна с зерном 19 июля. В ведомстве подчеркнули, что эта атака не оставляет места для иллюзий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаРоссийские обстрелыВойна в УкраинеРоссия - страна-агрессорзерно
Редакционная политика