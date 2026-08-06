Россия атаковала судно под флагом Гвинеи-Бисау в Чёрном море: есть погибший и пострадавшие

Российские оккупационные войска вновь атаковали гражданское судно в Черном море. Удар был нанесен по сухогрузу под флагом Гвинеи-Бисау, который перевозил украинскую пшеницу.

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В результате атаки возник пожар, погиб один человек, есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Что известно

"Враг непрерывно продолжает атаковать гражданские суда в акватории Черного моря. К сожалению, один человек погиб, ещё трое пострадали", – отметил Кипер.

Торговое судно следовало под флагом Гвинеи-Бисау и было загружено украинской пшеницей.

В результате атаки на судне вспыхнул пожар, был поврежден корпус сухогруза.

Один человек погиб, еще трое пострадали. Экипаж удалось эвакуировать на берег. Им оказывается вся необходимая помощь.

"Такие удары в очередной раз демонстрируют системность и цинизм российского террора, а также создание агрессором угрозы как жизни мирных жителей, так и мировой продовольственной безопасности в целом", – говорится в сообщении.

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Предыдущая атака

Недавно, 19 июля, российские оккупанты также атаковали гражданское судно, которое выходило из порта Черноморска и следовало под флагом Гвинеи-Бисау. Судно было загружено украинской кукурузой. В результате атаки погибли десять членов экипажа.

На борту находились 17 граждан Сирии и Индии, а также гражданин Украины – лоцман филиала "Дельта-лоцман" ГП "АМПУ".

Оккупанты выпустили по кораблю три крылатые ракеты. Попадание пришлось на участок правого борта надстройки. В результате атаки на судне разразился масштабный пожар.

Позже в сети появились подробности о капитане дальнего плавания Владимире Михайлове, погибшем в результате российского обстрела гражданского судна 19 июля.

Так, Владимир Михайлов находился на мостике рядом с капитаном судна, то есть осуществлял его проводку, когда Россия цинично нанесла по нему ракетный удар. Судно было загружено зерном, то есть везло людям хлеб.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в МИД Украины отреагировали на очередной циничный обстрел РФ по Украине – гражданского судна с зерном 19 июля. В ведомстве подчеркнули, что эта атака не оставляет места для иллюзий.

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