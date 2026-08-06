О бизнесе

Видео дня

Я хорошо помню первые часы, дни, недели февраля 2022 года.

Когда международные компании и всемирные сети магазинов массово закрывались и вывозили свой персонал.

На неопределенный срок.

Когда люди нуждались в них больше всего – вместо протоколов непрерывной работы ради спасения граждан, в них сработали международные протоколы корпоративной безопасности. "Розетка" работала, "Эпицентр" работал, "Сильпо" работал.

"Новая Почта" работала. Украинские предприятия критической инфраструктуры и жизнеобеспечения не просто работали – они считали это своим человеческим долгом.

В те дни.

Я мысленно благодарил Бога за то, что нашу страну поддерживали "Эпицентр", "Розетка", "Сильпо" и "Новая Почта", а не IKEA, DHL или McDonald’s.

Главные истории дня

Ведь для мировых игроков мы – всего лишь еще один региональный рынок сбыта, а для своих – родина. И сейчас наши крупнейшие компании страдают больше всех.

И вот что мы должны наконец понять.

Украинский бизнес – это тоже часть обороноспособности страны.

Ведь страну держат не только ракеты, дроны и солдаты.

Ее держат склады, магазины, заправки, логистика, производства и тысячи людей, которые на следующее утро после этих зверских обстрелов снова выходят на работу.

Именно поэтому россияне их и уничтожают.

Предупреждаю власть.

Пока наши, уничтоженные врагом предприятия, поднимаются с колен – не вздумайте запускать на этот рынок кого-то из-за рубежа. Мы не можем их защитить.

Не можем им помочь.

Обязаны предоставить им налоговые льготы и обеспечить полную круговую экономическую оборону вокруг их отраслей. Чтобы долю украинского бизнеса, которую Россия разбомбила ракетами, не получил кто-то, кто просто переждал войну за границей.

Ведь опыт войны ясно доказал одну истину – только свой остается здесь с тобой, когда чужие закрываются и уходят.