Блог | Украинский бизнес – тоже часть обороноспособности страны. Не отдавайте их рынок чужим
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
О бизнесе
Я хорошо помню первые часы, дни, недели февраля 2022 года.
Когда международные компании и всемирные сети магазинов массово закрывались и вывозили свой персонал.
На неопределенный срок.
Когда люди нуждались в них больше всего – вместо протоколов непрерывной работы ради спасения граждан, в них сработали международные протоколы корпоративной безопасности. "Розетка" работала, "Эпицентр" работал, "Сильпо" работал.
"Новая Почта" работала. Украинские предприятия критической инфраструктуры и жизнеобеспечения не просто работали – они считали это своим человеческим долгом.
В те дни.
Я мысленно благодарил Бога за то, что нашу страну поддерживали "Эпицентр", "Розетка", "Сильпо" и "Новая Почта", а не IKEA, DHL или McDonald’s.
Ведь для мировых игроков мы – всего лишь еще один региональный рынок сбыта, а для своих – родина. И сейчас наши крупнейшие компании страдают больше всех.
И вот что мы должны наконец понять.
Украинский бизнес – это тоже часть обороноспособности страны.
Ведь страну держат не только ракеты, дроны и солдаты.
Ее держат склады, магазины, заправки, логистика, производства и тысячи людей, которые на следующее утро после этих зверских обстрелов снова выходят на работу.
Именно поэтому россияне их и уничтожают.
Предупреждаю власть.
Пока наши, уничтоженные врагом предприятия, поднимаются с колен – не вздумайте запускать на этот рынок кого-то из-за рубежа. Мы не можем их защитить.
Не можем им помочь.
Обязаны предоставить им налоговые льготы и обеспечить полную круговую экономическую оборону вокруг их отраслей. Чтобы долю украинского бизнеса, которую Россия разбомбила ракетами, не получил кто-то, кто просто переждал войну за границей.
Ведь опыт войны ясно доказал одну истину – только свой остается здесь с тобой, когда чужие закрываются и уходят.