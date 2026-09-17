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Россия атаковала Одессу: повреждены дома, пострадали семь человек. Фото

Алексей Лютиков
War
2 минуты
1,2 т.
Россия атаковала Одессу
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Ночью 17 сентября оккупационная армия России нанесла удары по Одессе. Целью путинских террористов в очередной раз стала гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома.

В результате атаки пострадали 7 человек, среди них – два ребенка. Об этом сообщили в Одесской городской военной администрации.

Последствия обстрела

По информации местных чиновников, в результате ночной вражеской атаки в Одессе получила повреждения жилая 19-этажка. Разрушены квартиры с 14-го по 16-й этажи.

В другом районе города разрушен частный жилой дом, еще один поврежден. Также были разрушены хозяйственные постройки.

По состоянию на утро на месте вражеской атаки продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и закрытию оконных проемов. Также работают оперативные штабы, где жители могут получить необходимую помощь.

Воздушные силы ВСУ сообщали ночью, что российские оккупанты применили для обстрела Одессы баражирующие боеприпасы типа "Бандероль".

Взрывы в Одессе 17 сентября 2026 года
В домах выбиты окна
Враг атаковал Одессу
В городе повреждены квартиры
На месте атаки работают службы

Напомним, 17 сентября российская террористическая армия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Одной из целей врага стало Запорожье. Вследствие обстрела в областном центре пострадали трое мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 17 сентября российские войска совершили очередную атаку на Киев. Враг ударил по городу баллистическими ракетами, раздалось около 10 взрывов. Известно как минимум о 12 пострадавших.

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