Россия атаковала Одессу: повреждены дома, пострадали семь человек. Фото

Ночью 17 сентября оккупационная армия России нанесла удары по Одессе. Целью путинских террористов в очередной раз стала гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома.

Видео дня

В результате атаки пострадали 7 человек, среди них – два ребенка. Об этом сообщили в Одесской городской военной администрации.

Последствия обстрела

По информации местных чиновников, в результате ночной вражеской атаки в Одессе получила повреждения жилая 19-этажка. Разрушены квартиры с 14-го по 16-й этажи.

В другом районе города разрушен частный жилой дом, еще один поврежден. Также были разрушены хозяйственные постройки.

По состоянию на утро на месте вражеской атаки продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и закрытию оконных проемов. Также работают оперативные штабы, где жители могут получить необходимую помощь.

Воздушные силы ВСУ сообщали ночью, что российские оккупанты применили для обстрела Одессы баражирующие боеприпасы типа "Бандероль".

Главные истории дня

Напомним, 17 сентября российская террористическая армия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Одной из целей врага стало Запорожье. Вследствие обстрела в областном центре пострадали трое мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 17 сентября российские войска совершили очередную атаку на Киев. Враг ударил по городу баллистическими ракетами, раздалось около 10 взрывов. Известно как минимум о 12 пострадавших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!