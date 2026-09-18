В ходе операции "Вивальди" ВСУ отрезали "клещи" противника, и тот перебросил силы на Орехов. Интервью с Селезневым

Третий армейский корпус ВСУ провел эффектную операцию "Вивальди" на Лиманском направлении – де-факто, украинские защитники отрезали часть "клещей", в которые враг пытался зажать Славянсько-Краматорскую агломерацию. Можно ли развить успех? Судя по всему, операция предполагает продолжение, но многое будет зависеть от наличия ресурсов, в том числе человеческих, а также задействования дроновой компоненты.

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Российская оккупационная армия вдвое сократила активность на Гуляйпольском направлении. Одновременно ее потери катастрофически возросли. Почему? Накануне "единого дня голосования" в России, назначенного на ближайшие выходные, властям необходимо "продать" населению успехи на поле боя. Например, захватив Орехов, на штурме которого противник сосредоточил немалые силы. Тем не менее, штурмовые группы врага, пытающиеся прорваться в город, успешно уничтожаются.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– Третий армейский корпус ВСУ провел потрясающую операцию "Вивальди" на севере Донецкой области, в результате которой очистил от инфильтрации 75 и освободил 10 квадратных километров украинской территории. Можно ли назвать это спецоперацией или операцией контранступательного характера? Как ее можно классифицировать и благодаря чему это стало возможным?

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– Безусловно, стечение ряда факторов способствовало организации и проведению этих мероприятий. На этом направлении действуют части подразделения Третьего армейского корпуса под руководством генерала Билецкого. Прекрасная операция в плане информационного прикрытия, ведь очевидно, что высшее военно-политическое руководство РФ находится в определенных иллюзиях из-за того, что чиновники низшего ранга неправдиво информируют его о реальных событиях, которые происходят на поле боя. Соответственно, под информационным прикрытием нам удалось организовать и провести серию контранступательных действий, которые ликвидировали тот самый плацдарм на Лиманском направлении.

Мы с вами неоднократно говорили, что для противника крайне важно организовать, как минимум, три ударных плацдарма, откуда они планировали атаковать "пояс крепостей", которые защищают Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. В прошлом году подразделение Первого армейского корпуса "Азов" ликвидировало часть "клещей" оперативного полуокружения – я имею в виду направление на Доброполье. Напомню, противник пытался создать "клещи" огромного полуокружения, зайти буквально в район населенного пункта Барвинкове в Харьковской области, чтобы полностью взять в окружение нашу группировку, которая защищает саму городскую агломерацию – Славянск, Краматорск и прочее. В прошлом году нам удалось ликвидировать ползучую инфильтрацию врага. Там работали подразделения Первого армейского корпуса. В этом году удалось ликвидировать северную "клешню" этого полуокружения.

Безусловно, ряд факторов способствовал успешности проведения этих мероприятий, но все-таки я считаю, что ключевой фактор – это фактор ресурсов. В соответствующем месте, в соответствующее время у наших Сил обороны оказалось достаточно ресурсов, чтобы провести операцию по ликвидации плацдарма на Лиманском направлении. Ибо очевидно, что у противника были достаточно амбициозные планы – они рассчитывали на успешность этой операции, но, как говорится, одно дело планировать, а другое дело – столкнуться с реалиями на поле боя. И в этот раз реалии на поле боя точно не благоволили россиянам.

– Вы сказали, что фактор ресурсов сыграл большую роль, но, наверное, также и фактор неожиданности?

– Я думаю, что все-таки его необходимо рассматривать сквозь призму тотального вранья на всех уровнях государственного и военного управления в РФ, что, безусловно, способствует нашим эффективным действиям. Обратите внимание: российские генералы врут и за свое вранье получают звезды героев России. Я имею в виду генерала Груниса, который получил звезду героя за якобы "полностью оккупированную Константиновку". Кстати, потом его уничтожили, а Константиновка до сих пор полностью не оккупирована противником.

Думаю, эти факторы работают в нашу пользу, ибо противник, находясь в иллюзиях, планирует свои действия, основываясь и опираясь на те самые иллюзорные факты и информацию. Поэтому, безусловно, этот фактор работает весьма четко и весьма эффективно, если мы говорим о противодействии российским оккупантам.

Что еще важно учесть в этом контексте? Кроме ресурсных составляющих – это те три ключевых элемента, которые повышают нашу стойкость как в обороне, так и в контрнаступлении. Фактор первый – мотивированный, полностью обеспеченный личный состав, который выполняет задачи. Фактор второй – это мощная сеть инженерно-технических сооружений и фортификаций, которые на определенных участках фронта блокируют продвижение российской армии. Фактор третий – это дроновые системы. Третий и Первый армейские корпуса являются хедлайнерами в процессах использования серьезных технических инноваций в дроновой компоненте. Я думаю, что этот фактор точно сработал нам в плюс.

– А что дальше? Можно ли существенно развить этот успех? Есть ли сегодня у наших Сил обороны достаточный ресурс для этого?

– Я думаю, что все будет упираться в ресурсы, и динамика на поле боя будет тем самым четким маркером, хотя я понимаю, что информационное прикрытие не всегда сможет обеспечить нас информацией здесь и сейчас.

Но обратите внимание: название операции "Вивальди", а самое знаменитое произведение этого композитора называется "Времена года". Соответственно, четыре времени года. Можно предположить, что военная операция будет пролонгирована во времени. Летний период мы уже прожили, проживаем осенний период, и вполне вероятно, что операция будет продолжаться и весной будущего года, дабы закрепить наш успех.

В любом случае, в настоящее время, те визги, которые я читаю в z-пабликах, свидетельствует о том, что ситуация для российских сил и средств, которые действуют на этом участке фронта, крайне сложная. Вместе с тем, ожидать какого-то оперативно-тактического или тем более стратегического уровня в части продвижения наших сил и средств не следует, потому что очевидно, что фактор ресурсов остается весьма важным. Мы должны понимать, что подразделениям Третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины противостоят, как минимум, части подразделений двух армейских соединений противника. То есть у противника – огромное количество ресурсов.

Когда информация о потере противником контроля над частью территории нашей страны стала публичной, российский генеральный штаб точно будет вынужден ее фиксировать и перебрасывать на это направление дополнительные силы и средства, что, скорее всего, будет сковывать дальнейшее продвижение наших армейских подразделений на этом направлении.

Что из этого выйдет? Только время нас рассудит, потому как фактор ресурсов будет влиять непосредственно на ситуацию на поле боя, а к нему мы должны добавить еще и фактор погодный, поскольку в ближайшее время начнутся осенние дожди, которые будут затормаживать продвижение сил и средств, а также, очевидно, еще и фактор дроновой компоненты, который, я думаю, будет одним из определяющих среди факторов, которые будут влиять на ситуацию на поле боя. Потому как уничтожение логистики идет в двух направлениях – мы уничтожаем вражескую логистику, а враги пытаются уничтожить и заблокировать продвижение наших логистических структур в связи с обеспечением частей и подразделений, в том числе Третьего армейского конкурса, который выполняет задачи на указанных направлениях.

– Потери врага критически возросли. Например, за прошедшие сутки они составили рекордные 2000. Одновременно враг существенно замедлил свои действия на Гуляйпольском направлении, количество штурмов сократилось вдвое по сравнению с маем-июлем. Если раньше было 20-30 штурмов, сейчас примерно 10 в сутки. Можно ли предположить, что враг и дальше будет акцентировать свое внимание на "поясе крепостей", или все-таки ситуация может развиваться иначе?

– Здесь есть два момента. Момент первый связан с увеличением численности уничтоженных и раненых российских военнослужащих. Полагаю, что путинская армия за три дня до "единого дня голосования" пытается активизировать свои усилия, чтобы продать российскому населению какие-либо успехи на поле боя, пытаясь буквально телами своих солдат закидать наши оборонительные рубежи и позиции. Именно с этим и связано увеличение потерь вражеской армии.

Полагаю, что эта динамика будет прослеживаться еще ближайшие несколько дней. Но опять же, вражеский ресурс не бесконечен. Противник несет потери, поэтому некоторые направления, которые недавно были активными, ставятся на паузу.

Вы упомянули Гуляйпольское направление. Я не удивлюсь, если часть сил и средств, действующих на это направление, переброшена противником на более приоритетные рубежи и позиции. Скорее всего, эти силы и средства, судя по динамике на Ореховском направлении, направлены именно сюда. Прежде всего, потому что плечо подвоза ресурсов невелико – несколько десятков километров.

Плюс у противника есть некоторое продвижение сил и средств, пусть и тактического уровня. Полагаю, что сейчас в пекло войны на это направление будут бросать все имеющиеся ресурсы, чтобы достичь зримых результатов. По крайней мере, ряд известных российских z-блогеров утверждает, что российская армия "полностью получила контроль" над городом Орехов, и в ближайшее время российское министерство обороны об этом объявит.

Наши мониторинговые каналы об этом ничего не сообщают. Известные западные осинтеры также держат паузу. То, что бои происходят в районе Орехова – это факт. То, что отдельные группы штурмовиков пытаются инфильтрироваться в юго-восточные и южные пригороды Орехова, также не является тайной. Но говорить о том, что противник контролирует даже эти микрорайоны города, не приходится, потому как по малым штурмовым группам противника ведется боевая работа, и они уничтожаются.