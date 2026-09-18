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Россия нанесла удар по Полтавской области: пострадали три человека. Фото

Иван Черленский
War
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Кременчугский район после российского удара
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В четверг, 18 сентября, российские войска нанесли удар по одному из частных предприятий в Кременчугском районе Полтавской области. Пострадали три человека, все они были госпитализированы.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич. В результате удара были повреждены здания и автомобили, расположенные рядом с предприятием.

Последствия российского удара по Кременчугскому району Полтавской области.
Последствия российского удара по Кременчугскому району Полтавской области.
Разбитые окна после удара РФ в Полтавской области.
Последствия российского удара по Кременчугскому району Полтавской области.

На месте работают соответствующие службы, которые устраняют последствия атаки.

Кроме того, в Кременчугском районе российский БПЛА упал на открытой местности, повредив линию электропередачи. По данным Полтавской ОГА, люди не пострадали.

Последствия российского удара по Кременчугскому району Полтавской области.
Повреждения, вызванные российским ударом по Кременчугскому району.
Последствия российского удара по Кременчугскому району Полтавской области.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 18 сентября российские войска атаковали пригородный электропоезд в Харьковской области. Беспилотник поразил поезд вблизи железнодорожной станции "Липкуватовка" Харьковского района. Погиб мужчина, ещё восемь человек пострадали. По данным Харьковской областной прокуратуры, россияне применили БПЛА типа "Герань-4".

Также 17 сентября российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию в Коростенском районе Житомирской области. Там погибли два человека, ещё двое пострадали. После атаки загорелись складское и производственное здания, пожары ликвидировали спасатели.

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