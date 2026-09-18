Россия нанесла удар по Полтавской области: пострадали три человека. Фото
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В четверг, 18 сентября, российские войска нанесли удар по одному из частных предприятий в Кременчугском районе Полтавской области. Пострадали три человека, все они были госпитализированы.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич. В результате удара были повреждены здания и автомобили, расположенные рядом с предприятием.
На месте работают соответствующие службы, которые устраняют последствия атаки.
Кроме того, в Кременчугском районе российский БПЛА упал на открытой местности, повредив линию электропередачи. По данным Полтавской ОГА, люди не пострадали.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что 18 сентября российские войска атаковали пригородный электропоезд в Харьковской области. Беспилотник поразил поезд вблизи железнодорожной станции "Липкуватовка" Харьковского района. Погиб мужчина, ещё восемь человек пострадали. По данным Харьковской областной прокуратуры, россияне применили БПЛА типа "Герань-4".
Также 17 сентября российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию в Коростенском районе Житомирской области. Там погибли два человека, ещё двое пострадали. После атаки загорелись складское и производственное здания, пожары ликвидировали спасатели.
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