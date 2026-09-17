Россия нанесла удар по гражданскому предприятию в Житомирской области, один человек погиб, есть пострадавшие: все подробности

В Житомирской области российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию в Коростенском районе. В результате атаки один человек погиб, ещё двое получили ранения.

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Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко. По его словам, на месте работают спасатели и бригады скорой медицинской помощи.

Информация о количестве пострадавших уточняется.

По информации мониторинговых каналов, целью атаки мог быть Коростенский завод МДФ. Предприятие специализируется на производстве древесноволокнистых плит МДФ и HDF, а также ламинированного напольного покрытия под торговой маркой REZULT.

Ранее Воздушные силы ВС Украины сообщали о движении в направлении Коростеня барьерирующих боеприпасов "Бандероль".

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По оперативной информации, в результате атаки погиб один человек, ещё двое получили ранения. Медики оказывают помощь пострадавшим.

Спасатели работают на месте удара. Количество пострадавших может уточняться после завершения первичных работ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что СБУ заочно сообщила о подозрении двум российским генералам, причастным к организации авиаудара по Коростеню в Житомирской области в ночь с 9 на 10 марта 2022 года. Известно, что именно они спланировали атаку на гражданскую инфраструктуру и отдали приказ на её проведение.

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