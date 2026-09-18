Россия нанесла удар по пригородному поезду в Харьковской области: есть погибший и пострадавшие. Фото
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Россия продолжает наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. 18 сентября в Харьковской области оккупанты обстреляли пригородный поезд.
Погиб мужчина, семь человек получили ранения. Об атаке сообщили в "Укрзалізниці", подробности раскрыл глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
Что известно о вражеском ударе
В "Укрзалізниці" рассказали, что россияне нанесли удар по пригородному поезду в Харьковской области.
Мониторинговая группа УЗ предупредила об угрозе российского удара. Пассажиров эвакуировали из поезда.
Однако не все успели отойти на безопасное расстояние.
"Предварительно, двое пассажиров получили тяжелые ранения – во время эвакуации они не отошли на безопасное расстояние от поезда. На место направляются спасатели и медики", — говорится в сообщении.
Позже Синегубов сообщил: последствия удара оказались ещё более серьёзными.
"Сегодня утром враг атаковал электропоезд в Нововодолажской громаде. В результате удара БПЛА погиб 40-летний мужчина. Пострадали 7 человек, им оказывается медицинская помощь. Профильные службы устраняют последствия обстрела", – написал он в 12:20.
В УЗ в очередной раз призвали украинцев, путешествующих на поездах, четко выполнять команды поездной бригады.
"Если поблизости нет укрытия, нужно отойти как минимум на 200 метров от подвижного состава и объектов железнодорожной инфраструктуры. Это правило может спасти жизнь", – подчеркнули в компании.
Как сообщал OBOZ.UA, 16 сентября Россия атаковала поезд Киев – Николаев. Тогда обошлось без пострадавших.
А 12 сентября от вражеских ударов пострадали поезда в Луцке и Фастове.
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