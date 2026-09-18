Россия нанесла удар по пригородному поезду в Харьковской области: есть погибший и пострадавшие. Фото

Россия продолжает наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. 18 сентября в Харьковской области оккупанты обстреляли пригородный поезд.

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Погиб мужчина, семь человек получили ранения. Об атаке сообщили в "Укрзалізниці", подробности раскрыл глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Что известно о вражеском ударе

В "Укрзалізниці" рассказали, что россияне нанесли удар по пригородному поезду в Харьковской области.

Мониторинговая группа УЗ предупредила об угрозе российского удара. Пассажиров эвакуировали из поезда.

Однако не все успели отойти на безопасное расстояние.

"Предварительно, двое пассажиров получили тяжелые ранения – во время эвакуации они не отошли на безопасное расстояние от поезда. На место направляются спасатели и медики", — говорится в сообщении.

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Позже Синегубов сообщил: последствия удара оказались ещё более серьёзными.

"Сегодня утром враг атаковал электропоезд в Нововодолажской громаде. В результате удара БПЛА погиб 40-летний мужчина. Пострадали 7 человек, им оказывается медицинская помощь. Профильные службы устраняют последствия обстрела", – написал он в 12:20.

В УЗ в очередной раз призвали украинцев, путешествующих на поездах, четко выполнять команды поездной бригады.

"Если поблизости нет укрытия, нужно отойти как минимум на 200 метров от подвижного состава и объектов железнодорожной инфраструктуры. Это правило может спасти жизнь", – подчеркнули в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 сентября Россия атаковала поезд Киев – Николаев. Тогда обошлось без пострадавших.

А 12 сентября от вражеских ударов пострадали поезда в Луцке и Фастове.

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