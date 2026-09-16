Россия обстреляла поезд Киев — Николаев: в "Укрзалізниці " выступили с заявлением. Видео
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Утром 16 сентября российские захватчики вновь нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре. Был атакован пассажирский поезд Киев – Николаев.
Пассажиров и бригаду успели эвакуировать, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в "Укрзалізниці".
В Николаевской области подвергся нападению пассажирский поезд
Утром в УЗ сообщили об очередном ударе РФ по пассажирскому поезду.
"Враг продолжает охоту на пассажирские поезда. Сегодня под удар попал поезд №122 Киев – Николаев. Благодаря своевременному предупреждению мониторинговой команды "Укрзалізниці" локомотивная и поездная бригады, а также пассажиры были эвакуированы. Все целы – это самое главное", — говорится в сообщении.
В УЗ поблагодарили коллег за четкую и слаженную работу, спасшую жизни людей.
Также там заявили, что в сотрудничестве с Николаевской ОВА железнодорожники организуют автомобильные трансферы для пассажиров пострадавшего поезда.
Тем временем в сети появилось видео с атакованным поездом.
На кадрах видно, что горит локомотив: над ним поднялся черный дым.
Председатель правления УЗ Александр Перцовский на фоне очередной террористического нападения обратился к странам-партнерам с призывом.
"Террористам рано или поздно придется ответить за такие преступления. Те, кто сбивает пассажирские самолеты или устраивает "сафари" на пассажирские поезда, точно не закончат хорошо. Рассчитываем на решительные действия партнеров – и не только когда речь идет об ударах у границы или вблизи дипломатических поездов! Ни один такой удар недопустим!" – эмоционально написал он.
Как сообщал OBOZ.UA, 12 сентября Россия нанесла удар дронами по северу Украины. В результате атаки в Луцке и Фастове пострадали поезда, в Житомирской области погибли люди.
А 13 сентября россияне нанесли удар по пассажирскому поезду в 2 км от границы с Польшей. Чудом под удар не попал дипломатический поезд с европейскими чиновниками: из-за тревоги он отправился со станции раньше графика.
В стране-агрессоре террор признали – и заявили, что "будут продолжать".
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