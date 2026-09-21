США одобрили продажу Украине пакета средств ПВО на сумму 2,68 млрд долларов. В него войдут системы ПВО увеличенной дальности, мобильные пусковые установки, антидроновые радары, запчасти, программное обеспечение и техническая поддержка.

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Запад решил оживить наши постсоветские комплексы. Это сугубо прагматичный набор средств, заточенных под массовое уничтожение дронов и реанимацию советского железа за европейские и частично американские деньги.

Радары RPS 202. Современные антидроновые радиолокационные станции. Эволюция израильско-американских радаров (типа RPS-42), которые заточены на то, чтобы видеть любую мелкую дрянь в небе на фоне земли. К ним же в комплекте идут вышки с телескопическими мачтами – чтобы поднимать радары над посадочными площадками и так же быстро менять позиции, пока не попали в полетную задачу новой волны дронов.

Ключевая особенность RPS 202 – микродоплеровский анализ. Пластиковый или пенопластовый корпус "Шахеда" почти не отражает радиоволны. Но радар ищет не корпус, а микродоплеровский сдвиг от вращающегося винта и металлических деталей двухтактного мотора. Ему всё равно, из чего сделан фюзеляж – пропеллер взбивает воздух, значит, цель обнаружена. Это "глаза" локальной антидроновой сети. Он решает главную проблему мобильных огневых групп – слепоту в темноте и неизвестность, из какого именно ущелья выскочит дрон. Один такой радар на мачте контролирует радиус в 30 км, заменяя десяток визуальных постов с тепловизорами и выводя пулеметчиков и расчеты ПЗРК или дронов-перехватчиков на цель задолго до того, как они услышат звук мотора. Работает в режиме LPI (Low Probability of Intercept) – излучает узкие импульсы низкой мощности, которые сложно засечь.

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Ракеты GAM-67. Очень необычная позиция. Исторически GAM-67 Crossbow – это противорадарные ракеты 1950-х годов. Но именно эту позицию в серию не включили, поэтому, скорее всего, это корабельные зенитные ракеты RIM-67, которых выпустили около 3000 штук. Там будут проблемы с наведением, поэтому придётся "шаманить". В контексте 2026 года это либо кодовое название для каких-то новых гибридных перехватчиков, либо они откопали на складах и модернизировали старый хлам для пусков по наземным РЛС с земли, например, по РЭБ, они тоже излучают, дай Бог. Или, что более логично, с воздушным взрывом – для уничтожения реактивных БПЛА. Посмотрим.

К началу 2025 года мировой запас доступных ракет для С-300 был дойден до дна. Греция, Болгария, Словакия и пара африканских стран отдали всё, что было на ходу. Покупать больше нечего, а у оставшихся ракет истекли все мыслимые сроки годности (им по 30–35 лет). Поэтому $2,68 млрд пошли не на покупку старого хлама, а на оплату работы западных оборонных концернов, которые превратили старые советские болванки в "клоны".

По сути, от старой ракеты остаются только железная труба и руль, чтобы она влезла в родные габариты пусковой установки. Вся начинка, двигатель и "мозги" – это продукт западного ВПК, оплаченный европейскими чеками через американские фонды.

Формула проста до гениальности: европейцы дают живые деньги, чтобы защитить свой восточный фланг, но все 2,68 млрд долларов до последнего цента оседают в кассах американского ВПК. Трамп продает это своему MAGA-электорату как "ни цента денег американских налогоплательщиков на чужие войны", параллельно заставляя Брюссель и Берлин покупать безопасность за собственные евро.

А чтобы красиво освоить остатки ресурсов фонда FMF (Foreign Military Financing) и пока не раздражать республиканский Конгресс, применили ловкость рук. Американскую долю относят к "инвестициям США в Фонд восстановления Украины" – но только при условии, что Европа вкладывает столько же в соотношении 1:1.

В итоге: американские заводы забиты заказами на годы вперед, Европа оплачивает банкет, а мы получаем работоспособную ПВО против "Шахедов" и крылатых ракет. Ничего необычного, просто капитализм на обломках советского наследия.

По сути, это не передача элитных ЗРК, а создание дешёвого, массового и устойчивого контура ПВО. Они сочетают старую советскую базу с западными ракетами и новейшими радарами, чтобы максимально удешевить стоимость сбивания цели.

Может ли это сработать? Да, вполне. Дивизионы С-300 – грозное оружие, и то, что они пережили много месяцев войны, является тому доказательством. У нас есть персонал для их обслуживания с опытом многих месяцев отражения волн крылатых ракет и БПЛА. Больше каналов, больше глаз, больше живучести: пока одни перебрасываются на запасные позиции, другие включают РЛС. Хороший пакет, который вливает свежую кровь в нашу ПВО.