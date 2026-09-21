Россия дважды за утро атаковала АЗС в Житомирской области: к украинцам обратились с важным призывом. Фото

Утром 21 сентября Россия дважды атаковала автозаправочные комплексы в Звягельском районе Житомирской области; одна из заправок принадлежит сети WOG. Власти призвали жителей во время воздушной тревоги находиться в безопасных местах и не оставлять автомобили на территории АЗС.

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Об этом в Telegram сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко. По его словам, на местах работали специальные службы, а их работа затруднялась из-за угрозы повторных ударов.

АЗС попала под удар на трассе "Киев – Чоп"

Первый удар по автозаправочному комплексу в Звягельском районе произошел утром. Впоследствии враг нанес еще один удар по АЗС в этом же районе.

По оперативной информации, в результате второго удара повреждения получила автозаправка сети WOG на трассе М-06 "Киев – Чоп" в пригороде Звягеля. Информация о масштабах повреждений уточняется.

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На местах работали специальные службы, которые обеспечивали локализацию пожара и безопасное движение автомобилей. Работа осложнялась из-за угрозы повторных ударов.

Последствия первого вражеского удара были ликвидированы, а движение по трассе М-06 в пригороде Звягеля восстановлено.

Глава Житомирской областной государственной администрации поблагодарил все службы, которые оперативно присоединились к ликвидации последствий атаки, обеспечению безопасности дорожного движения и быстро и слаженно выполнили свою работу.

Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

Власти призвали соблюдать правила безопасности

Бунечко напомнил владельцам и посетителям автозаправочных комплексов о необходимости строго соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих близких", — призвал председатель Житомирской ОГА.

Жителей просят во время тревоги находиться в безопасных местах и не оставлять автомобили на территории АЗС.

Напомним, 20 сентября Россия атаковала Житомирскую область реактивными ударными беспилотниками. В результате обстрела возник пожар на объекте транспортной инфраструктуры, а также загорелась сухая трава.

Как писал OBOZ.UA, российские атаки за последние полгода повредили или разрушили около 300 украинских АЗС, из-за чего топливные сети меняют режим работы станций и усиливают их защиту.

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