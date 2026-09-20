Россия нанесла удар по Житомирской области с помощью реактивных дронов: повреждена транспортная инфраструктура. Фото

В воскресенье, 20 сентября, российские войска в очередной раз нанесли удары по Житомирской области, применив реактивные ударные беспилотники. В результате атаки возник пожар на объекте транспортной инфраструктуры, а также загорелась сухая трава.

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Об этом сообщила Житомирская областная военная администрация. Также эту информацию обнародовала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Из-за повторяющихся взрывов спасатели не смогли сразу приступить к тушению пожара. К работам были привлечены также саперы ГСЧС Житомирской области.

Специалисты обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов, после чего спасатели смогли провести необходимые работы.

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Все пожары, возникшие в результате российских обстрелов, ликвидированы.

Известно, что погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Российская армия нанесла удар в Житомире по заводу Kromberg & Schubert, в который инвестировал немецкий бизнес. На предприятии работают около 3500 человек.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские оккупанты атаковали Житомир реактивнымибеспилотниками. Зафиксировано попадание в здание Главного управления Национальной полиции.

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